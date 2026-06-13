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Órgãos paraenses vão funcionar durante jogos do Brasil na Copa do Mundo 2026

Espaços culturais, turísticos e de serviços têm atendimento normal. Torcedores vão poder acompanhar os jogos em telões na Estação das Docas e no Arraial de Todos os Santos

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o Parque da Cidade. (Foto: Divulgação | Agência Pará)

Os órgãos e equipamentos públicos do Governo do Pará funcionarão normalmente durante os jogos da Seleção Brasileira na primeira fase da Copa do Mundo de 2026. Como as partidas já confirmadas ocorrerão no período da noite — nos dias 13 de junho, às 19h; 19 de junho, às 21h30; e 24 de junho, às 19h —, não haverá alterações nos horários de atendimento ao público. Até o momento, também não há decreto estadual determinando mudanças no expediente dos órgãos públicos.

Além dos serviços mantidos regularmente, o governo estadual oferecerá espaços para que a população acompanhe os jogos da Seleção Brasileira durante a programação cultural do mês de junho.

Transmissão dos jogos

Na Fundação Cultural do Pará (FCP), os jogos serão exibidos durante a programação do Arraial de Todos os Santos 2026. As transmissões ocorrerão na área dos Folguedos Juninos, integrando a programação cultural das festas juninas à torcida pela Seleção Brasileira. Confira os jogos transmitidos:

  • Brasil x Marrocos – 13 de junho, às 19h;
  • Brasil x Haiti – 19 de junho, às 21h30;
  • Escócia x Brasil – 24 de junho, às 19h.

A Estação das Docas também preparou uma programação especial para os torcedores. Durante o período da competição, o complexo receberá a Arena Estação, com transmissão das partidas em cinco telões, sendo quatro distribuídos pelos armazéns e um instalado na orla.

Espaços culturais 

Todos os equipamentos culturais administrados pela Secretaria de Estado de Cultura (Secult) funcionarão normalmente nos dias de jogos da Seleção Brasileira.

O Parque da Cidade seguirá aberto das 8h às 22h, com entrada permitida até às 21h30. O Theatro da Paz manterá as visitas guiadas das 9h às 12h e das 14h às 17h.

Também funcionarão normalmente a Estação Cultural de Icoaraci, o Parque da Residência e os museus e memoriais administrados pela Secult, sempre das 9h às 17h. Entre eles estão o Museu do Estado do Pará, Museu de Arte Sacra, Forte do Presépio, Espaço Cultural Casa das Onze Janelas, Museu da Imagem e do Som, Museu do Marajó, Memorial da Cabanagem, Parque Cemitério Soledade e o Centro Cultural Palacete Faciola.

Complexos turísticos e ambientais

A Organização Social Pará 2000 informa que os espaços sob sua administração funcionarão normalmente durante os jogos.

A única alteração vai acontecer no Parque Zoobotânico Mangal das Garças. Nos dias 13 e 24 de junho, o espaço funcionará das 8h às 17h, encerrando as atividades uma hora antes do horário habitual. Nos demais dias, seguirá com funcionamento regular, de terça-feira a domingo, das 8h às 18h.

O Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna manterá seu horário habitual, de quarta-feira a domingo, das 6h às 17h. Já a Estação das Docas funcionará normalmente: de domingo a quinta-feira, das 10h à meia-noite, e às sextas-feiras e sábados, das 10h à 1h da manhã.

O Porto Futuro I seguirá aberto diariamente das 6h às 22h. Já o Porto Futuro II – Porto Gastronômico manterá os horários regulares de funcionamento conforme a programação semanal do espaço.

No Espaço São José Liberto, neste sábado (13), o atendimento será das 10h às 16h. Os horários dos demais jogos ainda serão divulgados.

Serviços ao cidadão

As Estações Cidadania, administradas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Administração (Seplad), manterão o atendimento regular de segunda a sexta-feira, até às 17h.

Na área da saúde, a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) informa que, neste sábado (13), as unidades que funcionam em regime de plantão atenderão normalmente. Informações sobre os próximos jogos serão divulgadas posteriormente.

Segurança pública

A Polícia Civil do Pará manterá o atendimento à população por meio das unidades que funcionam em regime de plantão 24 horas.

Na Região Metropolitana de Belém, o atendimento presencial poderá ser realizado nas Seccionais Urbanas de São Brás, Sacramenta, Marambaia, Icoaraci e Mosqueiro, além das Seccionais de Ananindeua, Cidade Nova e Marituba e da Delegacia de Benevides.

As demais delegacias que atuam em expediente regular funcionarão com efetivo reduzido para orientação e encaminhamento dos usuários às unidades de plantão, quando necessário.

Com a manutenção dos serviços e a oferta de espaços de convivência para transmissão das partidas, o Governo do Pará busca garantir atendimento à população e ampliar as opções de lazer durante a participação da Seleção Brasileira na Copa do Mundo de 2026.

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