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Floração do jambo colore espaços de Belém e encanta moradores com ‘tapetes rosas’ pela cidade

A chegada do período de floração transforma diversos espaços de Belém

O Liberal
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A floração do jambo ocore entre agosto e fevereiro (Twitter / @AGazetaES)

A chegada do período de floração e queda dos frutos e flores do jambo volta a transformar diversos espaços de Belém em verdadeiros cartões-postais naturais. Em alguns pontos da cidade, especialmente em áreas históricas e arborizadas, o chão fica coberto por uma espécie de "tapete rosa", cenário que chama a atenção de moradores, turistas, fotógrafos e produtores de conteúdo para as redes sociais.

O ambulante José Maria Silva dos Santos, de 61 anos, trabalha na praça em frente à nova avenida Tamandaré, acompanha todos os anos o fenômeno e não esconde a admiração pela paisagem formada pelas flores espalhadas pelo chão. "A gente vê que já está começando o jambo, fica tudo florido", conta. Para ele, a cena deixa o local ainda mais bonito. "Acho muito bonito, parece um tapete aqui na praça. Ficou colorido e bonito", afirmou. José Maria observou que as primeiras horas da manhã são o melhor momento para contemplar o cenário. "Bem cedo fica bonito. Aí depois as meninas vêm e varrem. De cedo fica um monte, fica aquele tapete legal aqui, fica bonito", contou. Segundo ele, o fenômeno costuma começar nesta época do ano, em junho. Além de apreciar a paisagem, o ambulante também revela ser fã da fruta. "Nossa, eu gosto muito", disse.

Nesse mesmo ponto, que ganha um colorido especial nesta época, trabalha a vendedora de tapioca Natalina de Fátima Brígida, de 52 anos, mais conhecida como Natal. Ela afirmou que o ambiente se torna ainda mais agradável durante a floração dos jambeiros. "É um lugar bem ventilado, bem arejado, onde as pessoas se sentem bem também", disse. Ela destacou que gosta da decoração natural proporcionada pelas árvores. "Tem uma decoração abençoada, com jambo. Eu curto o rosa. O rosa é uma coisa natural, da natureza", disse.

A afinidade com a cor é tanta que Natal trabalha com avental rosa, combinando com o seu ponto de venda, criando uma combinação harmoniosa com o tapete formado pelas flores dos jambeiros ao redor de sua banca. "É uma coisa bonita, que é a natureza, é uma coisa legal, que as pessoas gostam também. E a cor, que eu gosto também, que é rosa", disse. Segundo ela, o visual fica ainda mais especial quando todos os elementos se combinam. "Vai completo, né? A sombrinha, o tapete aqui e o carro aqui também, tudo rosa. Fica tudo ok", brinca.

A vendedora relata que, logo nas primeiras horas da manhã, o chão costuma ficar completamente coberto pelas flores. "De manhã cedo fica um tapete aqui. Tá muito rosa aqui, natural", conta. Ao longo do dia, a limpeza do espaço reduz o efeito visual. "Agora não está mais porque o pessoal já limpou", explicou. Natal lembrou de um dia em que a quantidade de flores chamou ainda mais a atenção de quem passava pelo local. "Teve um dia aí que teve um tapete rosa mesmo. As pessoas até brincavam. Tinha um rapaz e uma menina que ficavam pegando as flores e faziam foto", contou. Para ela, a paisagem criada pelos jambeiros é um dos atrativos da área. "É uma coisa legal, uma coisa bacana. A gente curta o tapete aqui", afirmou.

Importância ambiental

Além de embelezar a paisagem urbana, o jambo também oferece diversos benefícios à saúde e possui importância ambiental e cultural para Belém. A avaliação é da pesquisadora Julia Meirelles, vinculada à Coordenação de Botânica do Museu Paraense Emílio Goeldi.

Segundo ela, o fruto reúne características nutricionais que o tornam uma opção saudável para o consumo. "O jambo é uma fruta muito procurada, excelente e muito saudável. É pouco calórico, rico em água e fornece boa quantidade de fibras, vitaminas A, do complexo B e vitamina C, além de antioxidantes chamados antocianinas, que também estão presentes no açaí, mas com muito menos calorias", explicou Julia Meirelles.

A pesquisadora destaca que esses compostos ajudam a combater o envelhecimento precoce e contribuem para a prevenção de doenças. "Os antioxidantes atuam contra os radicais livres, que promovem o envelhecimento precoce e também estão relacionados a doenças crônicas. O jambo ajuda a controlar o colesterol ruim, o LDL, auxilia na regulação da pressão arterial e ainda contribui para a hidratação por causa do alto teor de água", afirmou.

Julia ressalta ainda os benefícios para o sistema digestivo e imunológico. "É uma fruta riquíssima em fibras, que melhoram o funcionamento intestinal. Já a vitamina C atua diretamente no fortalecimento das defesas do organismo", disse.

Temperatura

Mas a importância do jambo para Belém vai muito além da alimentação. Para a pesquisadora, a árvore exerce papel fundamental no conforto térmico e no paisagismo urbano da capital paraense.

"O jambeiro é uma árvore de grande porte, que pode chegar a 15 metros de altura. Possui uma copa muito característica, facilmente reconhecida até em imagens de satélite. Ela produz uma sombra densa, extremamente valiosa para uma cidade quente como Belém", destacou Julia Meirelles.

As flores também ajudam a transformar a paisagem urbana. "Elas são muito aromáticas e atraem abelhas, que auxiliam na polinização. Os estames, que formam uma espécie de pompom rosa, caem e criam verdadeiros tapetes cor-de-rosa que chamam atenção e embelezam os espaços da cidade", explicou Julia Meirelles.

Outro diferencial da espécie, segundo Julia, está no sistema radicular. Ela observa que as raízes profundas permitem que a árvore seja utilizada em áreas urbanas sem causar os problemas comuns em outras espécies.

"As raízes profundas ajudam a planta a se fixar bem em praças e calçadas sem levantar o piso. Diferentemente de árvores com raízes superficiais, o jambo é mais apropriado para a arborização urbana", afirmou a pesquisadora.

Afeto

A pesquisadora destaca ainda o valor afetivo da espécie para os moradores da capital. "O jambo acabou se tornando um símbolo afetivo e paisagístico de Belém. Ele não é lembrado apenas pelos frutos, mas também pelas memórias que desperta. Muitas pessoas recordam da infância colhendo jambo no quintal, subindo em árvores ou compartilhando a fruta com amigos e familiares", disse Julia Meirelles.

Para ela, preservar os jambeiros é uma medida importante diante do crescimento urbano e das mudanças climáticas. "Apesar de ser uma espécie exótica, o jambo não é invasor. É uma árvore adequada para o paisagismo, que oferece sombra, conforto térmico, frutos, valor cultural e até fonte de renda para quem comercializa a fruta nas feiras", observou.

Julia reforça que a manutenção adequada das árvores é essencial. "É importante realizar podas moderadas e preservar essas árvores, porque elas representam um patrimônio cultural, ambiental e afetivo da cidade. São elementos vivos da paisagem urbana que conectam gerações de belenenses à natureza", concluiu Julia Meirelles.

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