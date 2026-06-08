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Feriado de Corpus Christi: PRF registra 20 acidentes e quatro mortes em rodovias federais no Pará

As ocorrências com morte foram registradas na BR-163, no km 527, em Trairão; na BR-230, no km 1.128, em Itaituba; na BR-230, no km 72, em São João do Araguaia; e na BR-316, no km 77, em São Francisco do Pará

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A imagem em destaque mostra um policial rodoviário federal de costas e, próximo a ele, uma viatura da instituição. (Imagem/Reprodução PRF)

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) encerrou, no último domingo (7/6), a Operação Corpus Christi 2026, realizada nas rodovias federais que cruzam o Pará. De acordo com a PRF, durante os cinco dias de reforço nas fiscalizações, foram registrados 20 sinistros de trânsito, que resultaram em 23 pessoas feridas e quatro mortes. O número de mortes permaneceu igual ao registrado no ano anterior.

As ocorrências com morte foram registradas na BR-163, no km 527, em Trairão; na BR-230, no km 1.128, em Itaituba; na BR-230, no km 72, em São João do Araguaia; e na BR-316, no km 77, em São Francisco do Pará.

Durante a operação, foram fiscalizados 3.090 veículos e 3.868 pessoas. A fiscalização do consumo de álcool ao volante também foi intensificada, com a realização de 2.282 testes de alcoolemia, segundo a Polícia Rodoviária Federal. No total, 40 condutores foram autuados por infrações relacionadas à alcoolemia, sendo 5 por constatação do consumo de álcool e 35 por recusa ao teste. Entre os casos constatados, 3 motoristas foram presos por crime de trânsito.

Ao todo, as equipes da PRF confeccionaram 1.364 autos de infração durante o período. Entre as principais condutas registradas estão 330 flagrantes de excesso de velocidade, 203 infrações por condutor ou passageiro sem capacete, 164 autuações por ultrapassagem em local proibido e 68 registros de condutor ou passageiro sem cinto de segurança.

Além das ações voltadas à segurança viária, a PRF também atuou no enfrentamento à criminalidade. Durante a operação, cinco veículos com registro de roubo ou furto foram recuperados nas rodovias federais do estado.

A Operação Corpus Christi 2026 teve como foco principal a redução de comportamentos de risco e a preservação de vidas nas estradas, com reforço do efetivo, uso de equipamentos de fiscalização e atuação em pontos estratégicos com maior índice de sinistralidade. As ações também priorizaram a prevenção de ultrapassagens indevidas, o combate à alcoolemia ao volante e a fiscalização de veículos de transporte de passageiros.

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