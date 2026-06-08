Sem aceitar o fim do relacionamento, suspeito é preso por perseguir ex dentro de delegacia no Marajó

Um homem identificado como Igor foi preso pela Polícia Civil na tarde de domingo (7/6), suspeito de perseguir a ex-companheira em Soure, no Marajó. De acordo com a PC, a vítima relatou que ele não aceitava o término da relação dos dois nem o novo relacionamento em que ela estava, motivo pelo qual passou a segui-la em diversos locais da cidade, inclusive dentro da delegacia do município.

Conforme as autoridades, além da perseguição, o suspeito efetuou ameaças contra a mulher. Uma dessas situações aconteceu na unidade policial, onde ele tentou entrar de forma reiterada.

Diante do flagrante, os policiais civis realizaram a contenção do suspeito e procederam à prisão em flagrante pelo crime de perseguição. Após os procedimentos legais cabíveis, o preso permanece custodiado na Delegacia de Polícia Civil de Soure, à disposição do Poder Judiciário.

Punição

O Código Penal brasileiro estabelece reclusão de seis meses a dois anos e multa para quem “perseguir alguém, reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade”. Se a conduta for praticada contra mulher por razões da condição de sexo feminino, a pena aumenta pela metade.