Mulher é presa suspeita de matar homem a facadas em Salvaterra, no Marajó

Uma mulher de 27 anos foi presa em flagrante na madrugada desta segunda-feira (8), suspeita de matar um homem identificado como Adonis Pedrosa de Souza, em Salvaterra, no Marajó. A prisão foi realizada em uma ação conjunta entre as polícias Civil e Militar, poucas horas após o crime.

De acordo com as informações repassadas pela PC, as equipes foram acionadas após o Hospital Municipal de Salvaterra comunicar a entrada de um homem com ferimentos provocados por arma branca na região do braço e abdômen. Apesar do atendimento médico, a vítima não resistiu aos ferimentos e teve o óbito confirmado na unidade de saúde.

Após a confirmação da morte, policiais civis e militares iniciaram diligências para esclarecer as circunstâncias do caso. Durante a madrugada, as equipes seguiram até a residência da vítima, localizada na 5ª Rua, região central do município, onde o crime teria ocorrido.

No local, os investigadores constataram que a cena havia sido alterada antes da chegada da perícia. Segundo a Polícia Civil, o piso da residência teria sido lavado para remover vestígios de sangue, enquanto a faca supostamente utilizada no crime foi retirada do telhado da casa, onde teria sido escondida, e posteriormente lavada na cozinha. A polícia também verificou que pessoas sem vínculo com a investigação tiveram acesso ao imóvel antes da realização dos procedimentos periciais.

Mesmo diante da alteração da cena do crime, os policiais conseguiram apreender uma faca com cabo de madeira, apontada como a possível arma utilizada no homicídio, além de dois aparelhos celulares considerados importantes para a investigação.

Durante a apuração, testemunhas foram ouvidas. Entre elas, uma irmã da vítima relatou ter escutado a própria suspeita afirmar que havia esfaqueado Adonis. O depoimento foi considerado um dos elementos que contribuíram para o avanço das investigações ainda durante a madrugada.

Com base nas evidências reunidas, a Polícia Civil lavrou o Auto de Prisão em Flagrante da suspeita pelo crime de homicídio qualificado. As circunstâncias e a motivação do assassinato ainda serão aprofundadas ao longo do inquérito policial.

A suspeita foi apresentada na Delegacia de Polícia Civil de Salvaterra e, acompanhada por sua advogada, optou por exercer o direito constitucional de permanecer em silêncio durante o interrogatório.

Em nota, a PC informou que, em ação conjunta com a Polícia Militar para a apuração de um homicídio, uma mulher foi presa em flagrante em Salvaterra. “A arma do crime e dois aparelhos celulares foram apreendidos. Perícias foram solicitadas e testemunhas são ouvidas para auxiliar nas investigações do caso, conduzidas pela Delegacia de Salvaterra”, comunicou.