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Polícia

Operação de combate a furto encontra 15 ligações clandestinas de energia em Altamira

Ação nos bairros Centro e Brasília vistoriou cerca de 100 unidades consumidoras; casos serão analisados pela polícia e podem comprometer a segurança e o fornecimento de energia

O Liberal
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De acordo com o gerente de Serviços Técnicos da Equatorial Pará, Clayson Almeida, as ligações irregulares colocam em risco não apenas quem as realiza, mas também moradores e consumidores da região (Foto: Divulgação)

Uma operação de combate ao furto de energia elétrica, realizada nos bairros Centro e Brasília, em Altamira, no sudoeste do Pará, identificou 15 irregularidades entre aproximadamente 100 unidades consumidoras vistoriadas. A fiscalização teve como foco a identificação e remoção de ligações clandestinas conectadas diretamente à rede de distribuição de energia. Além de ser crime previsto em lei, a prática representa riscos à segurança da população e pode comprometer a qualidade do fornecimento de energia elétrica.

A ação foi realizada pela Equatorial Pará. Os flagrantes identificados durante a operação, realizada na sexta-feira (5), serão analisados pela polícia, conforme a legislação vigente. De acordo com o gerente de Serviços Técnicos da Equatorial Pará, Clayson Almeida, as ligações irregulares colocam em risco não apenas quem as realiza, mas também moradores e consumidores da região.

“As ligações clandestinas são feitas sem qualquer critério técnico e podem provocar choques elétricos, incêndios e acidentes graves. Muitas vezes, essas intervenções afetam a qualidade do fornecimento para clientes que estão naquela área, sem falar dos danos causados ao sistema”, destaca. A Equatorial reforça que mantém ações permanentes de fiscalização em todo o estado, utilizando equipes especializadas e recursos tecnológicos para identificar irregularidades e garantir maior segurança e confiabilidade ao sistema elétrico.

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Para combater essa perda de energia, a concessionária de energia promoveu a regularização de 259.250 clientes em todo o Estado só em 2022

A empresa também orienta que qualquer intervenção na rede elétrica ou no sistema de medição deve ser realizada exclusivamente por profissionais autorizados e orienta a população a denunciar práticas irregulares por meio dos canais oficiais de atendimento, 0800-091-0196, e o número 190 da Polícia.

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