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Polícia

Homem morre carbonizado em incêndio em Barcarena

Vítima havia retornado de uma festa na madrugada de domingo; Polícia Civil e IML foram acionados para investigar o caso

Jéssica Nascimento
fonte

A Polícia foi acionada e equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes. (Foto: Reprodução/Portal Pebão)

Um homem morreu carbonizado após um incêndio atingir uma residência em Barcarena, no Pará, na madrugada de domingo (07/06). Segundo informações preliminares, a vítima teria chegado em casa durante a madrugada, após participar de uma festa.

Vizinhos relataram que perceberam a casa em chamas, mas inicialmente acreditaram que não havia ninguém no imóvel. Após o controle do fogo, o corpo do homem foi encontrado carbonizado dentro da residência.

A Polícia foi acionada e equipes do Instituto Médico Legal (IML) estiveram no local para a remoção do corpo e realização da perícia. As circunstâncias do incêndio ainda serão apuradas pelas autoridades competentes.

O Grupo Liberal entrou em contato com a Polícia Civil e a Polícia Militar do Pará e aguarda retorno com mais informações sobre o caso e possíveis linhas de investigação.

 

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