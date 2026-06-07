Fábio Giga diz que perdeu controle de Porsche ao passar por valeta antes de acidente em SP

O fisiculturista e influenciador Fábio Giga relatou à Polícia Civil que perdeu o controle de seu Porsche ao passar por uma valeta e um declive na Avenida das Juntas Provisórias, na Zona Sul de São Paulo, antes de colidir com duas motocicletas, dois carros e uma estrutura do corredor Expresso Tiradentes, na tarde de sábado (6).

Apesar dessa versão, a Polícia Civil e testemunhas indicam que o veículo trafegava em alta velocidade antes do acidente. Câmeras de segurança registraram o momento em que o carro derrapa, atinge duas motos e bate contra uma estrutura que sustenta as colunas do Expresso Tiradentes, passando a poucos metros de outra motocicleta que trafegava pela via.

No boletim de ocorrência, o delegado responsável afirmou que as evidências até o momento indicam que o motorista estava acima do limite permitido:

"Segundo relatos das partes envolvidas e de acordo com os elementos obtidos até agora, o investigado conduzia uma Porsche, aparentemente em alta velocidade, e teria perdido o controle da direção, atingindo duas motocicletas e dois automóveis na via."

Fábio realizou o teste do bafômetro, que deu negativo para consumo de álcool. O caso foi registrado como lesão corporal culposa na direção de veículo automotor.

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Testemunhas relatam velocidade elevada

A suspeita de excesso de velocidade também é reforçada por relatos de testemunhas e motoristas envolvidos.

O condutor de um Fiat Palio atingido contou que ouviu as primeiras batidas e, ao olhar pelo retrovisor, viu o Porsche se aproximando "em alta velocidade" antes de atingir seu carro.

Outro motorista, de um Honda Civic envolvido no acidente, relatou ter ouvido um forte estrondo e, em seguida, ter sido atingido lateralmente pelo Porsche. A força do impacto lançou seu veículo contra uma mureta de proteção e arrancou uma das rodas do carro.