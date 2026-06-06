Saiba quem é Fábio Giga, o fisiculturista que se envolveu em um acidente de trânsito em SP

O fisiculturista Fábio Giga se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (6), na avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. Ao dirigir um Porsche, ele perdeu o controle do veículo, que atingiu duas motocicletas, dois carros e uma estrutura às margens da via. A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança.

Natural de Santo André, no ABC Paulista, e nascido em 29 de junho de 1979, Fábio Augusto Rezende, conhecido nacionalmente como Fábio Giga, construiu sua trajetória profissional inicialmente fora do esporte. Durante aproximadamente 15 anos, trabalhou na indústria metalúrgica, atuando na produção de peças metálicas.

A musculação passou a fazer parte de sua rotina aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai. De acordo com o próprio fisiculturista, os treinos foram uma forma de lidar com o luto. Mais tarde, ele conseguiu emprego em uma loja de suplementos alimentares e passou a dividir o tempo entre trabalho, estudos e preparação física.

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O reconhecimento em todo o país veio após os 30 anos. Em 2013, durante uma feira do segmento fitness, conheceu o influenciador e fisiculturista Léo Stronda. Impressionado com seu porte físico, Stronda o apresentou ao público das redes sociais e o incentivou a investir na presença digital. A partir desse contato, a carreira de Fábio Giga ganhou projeção nacional. Fábio Giga se tornou popular como influenciador fitness na internet e dando assessoria nutricional e esportiva especializada.