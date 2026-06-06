Saiba quem é Fábio Giga, o fisiculturista que se envolveu em um acidente de trânsito em SP A musculação passou a fazer parte de sua rotina aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai O Liberal 06.06.26 23h00 A musculação passou a fazer parte da rotina de Fábio Giga aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai (Foto: Reprodução (publicada no G1)) O fisiculturista Fábio Giga se envolveu em um acidente de trânsito na tarde deste sábado (6), na avenida das Juntas Provisórias, sentido Ipiranga, na Zona Sul de São Paulo. Ao dirigir um Porsche, ele perdeu o controle do veículo, que atingiu duas motocicletas, dois carros e uma estrutura às margens da via. A ocorrência foi registrada por câmeras de segurança. Natural de Santo André, no ABC Paulista, e nascido em 29 de junho de 1979, Fábio Augusto Rezende, conhecido nacionalmente como Fábio Giga, construiu sua trajetória profissional inicialmente fora do esporte. Durante aproximadamente 15 anos, trabalhou na indústria metalúrgica, atuando na produção de peças metálicas. A musculação passou a fazer parte de sua rotina aos 19 anos, período em que enfrentava a perda do pai. De acordo com o próprio fisiculturista, os treinos foram uma forma de lidar com o luto. Mais tarde, ele conseguiu emprego em uma loja de suplementos alimentares e passou a dividir o tempo entre trabalho, estudos e preparação física. VEJA MAIS: Acidente com Porsche de fisiculturista Fábio Giga é flagrado por câmeras de segurança em SP Fisiculturista perdeu o controle do carro, que atingiu motos e automóveis; duas pessoas foram socorridas após a colisão. O reconhecimento em todo o país veio após os 30 anos. Em 2013, durante uma feira do segmento fitness, conheceu o influenciador e fisiculturista Léo Stronda. Impressionado com seu porte físico, Stronda o apresentou ao público das redes sociais e o incentivou a investir na presença digital. A partir desse contato, a carreira de Fábio Giga ganhou projeção nacional. Fábio Giga se tornou popular como influenciador fitness na internet e dando assessoria nutricional e esportiva especializada. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave fisiculturista fábio giga acidente em sp COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES ESPORTES Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6) Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos 06.06.26 9h10 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Futebol Equipe do Grupo Liberal intensifica preparação para cobertura da Copa do Mundo nos EUA A poucos dias da viagem, equipe projeta cobertura especial do Mundial, com conteúdo multiplataforma e linguagem paraense 05.06.26 16h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES Futebol Carrasco do Brasil na Copa é oficializado como reforço do Águia de Marabá; entenda Snayjder Farias da Silva, atleta nascido em 2010 e batizado em homenagem ao craque da Holanda, está apto a disputar competições oficiais pelo clube paraense. 05.06.26 16h53 Participações em gols Volante do Paysandu e jogador da Seleção são destaques em ranking do Brasil Destaque bicolor, jogador só fica atrás de Danilo, da Seleção, entre os atletas do setor que atuam nas séries A, B e C. 05.06.26 18h14 ESPORTES Saiba quais são as seleções que o Brasil pode enfrentar na segunda fase da Copa do Mundo de 2026 Pelo chaveamento da competição, caso o Brasil se classifique à segunda fase, poderá enfrentar seleções com jogadores de destaque nas ligas europeias 06.06.26 7h28 ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49