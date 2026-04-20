Imagens fortes! Carro sai da pista, atinge público e mata espectador em rali; veja o vídeo!

Um acidente grave interrompeu de forma abrupta a etapa do Rali Sul-Americano disputada em Mina Clavero, na província de Córdoba, na Argentina. Um espectador de 25 anos morreu após ser atingido por um carro que perdeu o controle em um trecho cronometrado da prova. Outras duas pessoas ficaram feridas.

O incidente aconteceu quando um Volkswagen Polo, pilotado pelos paraguaios Didier Arias e Héctor Núñez, bateu em uma pedra em alta velocidade. Sem controle, o veículo capotou diversas vezes e seguiu em direção a uma área onde torcedores acompanhavam a corrida, sem proteção física entre o público e a pista.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro invade a área dos espectadores. Parte do público consegue se afastar, mas nem todos escapam. O impacto mobilizou rapidamente as equipes de resgate, que acionaram o protocolo de emergência ainda no local do acidente.

A vítima fatal chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 40 anos e uma menina também ficaram feridas, porém sem risco de morte. Diante da gravidade da ocorrência, a organização decidiu inicialmente suspender a prova e, posteriormente, cancelar definitivamente a etapa.

"Hoje, durante a realização da prova, ocorreu um incidente em um trecho cronometrado que resultou em um acidente com consequências graves. Lamentavelmente, em decorrência desse fato, foi confirmada a morte de um espectador que se encontrava na área", informou a organização do evento.

"De forma imediata, foram acionados os protocolos de segurança estabelecidos para a corrida. O evento foi definitivamente suspenso. A organização manifesta seu mais profundo pesar pelo ocorrido e se solidariza com a família e os entes queridos", concluiu a nota oficial.