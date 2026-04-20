Imagens fortes! Carro sai da pista, atinge público e mata espectador em rali; veja o vídeo! Diante da gravidade da ocorrência, a organização decidiu inicialmente suspender a prova e, posteriormente, cancelar definitivamente a etapa. Estadão Conteúdo 20.04.26 21h42 Um acidente grave interrompeu de forma abrupta a etapa do Rali Sul-Americano disputada em Mina Clavero, na província de Córdoba, na Argentina. Um espectador de 25 anos morreu após ser atingido por um carro que perdeu o controle em um trecho cronometrado da prova. Outras duas pessoas ficaram feridas. O incidente aconteceu quando um Volkswagen Polo, pilotado pelos paraguaios Didier Arias e Héctor Núñez, bateu em uma pedra em alta velocidade. Sem controle, o veículo capotou diversas vezes e seguiu em direção a uma área onde torcedores acompanhavam a corrida, sem proteção física entre o público e a pista. Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o momento em que o carro invade a área dos espectadores. Parte do público consegue se afastar, mas nem todos escapam. O impacto mobilizou rapidamente as equipes de resgate, que acionaram o protocolo de emergência ainda no local do acidente. Ver essa post no Instagram Uma publicação compartilhada por oliberal.com (@oliberal)A vítima fatal chegou a ser socorrida em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Uma mulher de 40 anos e uma menina também ficaram feridas, porém sem risco de morte. Diante da gravidade da ocorrência, a organização decidiu inicialmente suspender a prova e, posteriormente, cancelar definitivamente a etapa. "Hoje, durante a realização da prova, ocorreu um incidente em um trecho cronometrado que resultou em um acidente com consequências graves. Lamentavelmente, em decorrência desse fato, foi confirmada a morte de um espectador que se encontrava na área", informou a organização do evento. "De forma imediata, foram acionados os protocolos de segurança estabelecidos para a corrida. O evento foi definitivamente suspenso. A organização manifesta seu mais profundo pesar pelo ocorrido e se solidariza com a família e os entes queridos", concluiu a nota oficial. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave Rali Argentina tragédia COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Esportes . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM ESPORTES futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 futebol Sem espaço no Remo, atacante Nico Ferreira pode deixar o clube Jogador não é relacionado desde a terceira rodada da Copa Norte e deve encerrar contrato com a equipe azulina antes do fim do empréstimo 21.04.26 14h18 futebol Bahia tem dois desfalques para duelo contra o Remo na Copa do Brasil Duelo entre o Leão Azul e o Esquadrão de Aço ocorre na quarta-feira (22), na Arena Fonte Nova, em Salvador 21.04.26 12h35 FUTEBOL Meia do Remo sofre lesão grau 2 e desfalca o Leão Azul na Copa do Brasil e no Brasileirão O meia David Braga passou por exames e não joga pelo clube por pelo menos mais três semanas 20.04.26 19h30 MAIS LIDAS EM ESPORTES programe-se! Após perder para o Vasco, quando e contra quem será o próximo jogo do Paysandu? Pressionado, o Papão precisa pontuar contra o Itabaiana, em Sergipe 22.04.26 0h08 Futebol Ítalo lamenta queda de rendimento do Paysandu no segundo tempo: 'O Vasco soube aproveitar' Ítalo reconhece bom primeiro tempo do Papão, mas aponta falhas nas finalizações e impacto do gol sofrido cedo na etapa final como determinantes para a derrota em casa 22.04.26 0h14 futebol Em meio à pressão, Remo enfrenta o Bahia pela quinta fase da Copa do Brasil Times fazem a estreia no torneio e buscam resultado para encaminhar classificação para a próxima etapa 22.04.26 8h00 TRISTEZA Irmã de Renato Gaúcho morre antes de Paysandu x Vasco O treinador não seguirá com o Vasco para o Rio de Janeiro após a partida 21.04.26 22h17