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Seleção brasileira feminina enfrenta Estados Unidos neste sábado (6/6)

Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos

O Liberal

A seleção feminina brasileira enfrenta na noite deste sábado (6/6), às 19h, os Estados Unidos, atual campeã olímpica e vice-líder no ranking da Fifa, na Neo Química Arena, em São Paulo. Esse será o primeiro de dois amistosos contra as norte-americanas, que voltam a competir em território nacional após hiato de quase 12 anos.

A meio-campista Marta não foi confirmada se vai participar do jogo. Ela participou do último treino na sexta (5/6), depois de ter sido poupada das atividades ao longo da semana em razão de desconforto na região posterior da coxa. 

A última vez que a camisa 10 defendeu o Brasil foi em agosto do ano passado, quando a seleção foi campeã da Copa América, em Quito (Equador), após cobrança de pênaltis (5 a 4). Na ocasião, Marta foi decisiva na final contra a Colômbia.

Outra que ajudará o Brasil no confronto é a zagueira Rafaelle (Orlando Pride/EUA), que vestiu a Amarelinha pela última vez na conquista da prata olímpica em Paris.   Além de Rafaelle, outras nove das 26 convocadas pelo técnico Arthur Elias subiram ao pódio em Paris.

Segundo a Agência Brasil, desde que Arthur Elias assumiu o comando técnico da Amarelia, em setembro de 2023, Brasil e Estados Unidos já duelaram quatro vezes. As norte-americanas levaram a melhor nas finais da Copa Ouro e dos Jogos Olímpicos – ambos por 1 a 0. Já nos dois amistosos disputados nos EUA, a seleção norte-americana ganhou o primeiro por 2 a 0, e a Amarelinha venceu de virada (2 a 1), selando um triunfo histórico que interrompeu um jejum de 10 anos sem vitórias sobre as rivais.

No retrospecto geral, a seleção dos EUA segue em vantagem: em 43 confrontos, foram apenas quatro vitórias da Amarelinha.

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