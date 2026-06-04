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Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde

Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017

O Liberal

A missão do Paysandu na final da Copa Verde de 2026 ganhou um alerta histórico após a derrota por 3 a 1 para o Anápolis no jogo de ida na noite de quarta-feira (4). A última vez que o Papão perdeu pelo mesmo placar na primeira partida de uma decisão do torneio terminou com vice-campeonato.

O episódio aconteceu em 2017, quando o Paysandu enfrentou o Luverdense na final da Copa Verde. Na ocasião, o time paraense saiu na frente, mas sofreu a virada e acabou derrotado por 3 a 1 no primeiro confronto. Curiosamente, na época, o técnico do clube de Lucas do Rio Verde era Júnior Rocha, atual técnico bicolor.

Com a vantagem construída na ida, o Luverdense chegou ao jogo de volta em situação favorável. No Mangueirão, o Paysandu precisava vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para conquistar o título no tempo normal. Mesma situação de agora...

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Confiança gerou desespero em campo e terminou em vice

No jogo de volta da final de 2017, o Paysandu não conseguiu reverter a desvantagem. A partida terminou empatada em 1 a 1 no Mangueirão, resultado que garantiu o título inédito da Copa Verde ao Luverdense. Com o placar agregado de 4 a 2, o clube mato-grossense ficou com a taça e impediu mais uma conquista bicolor na competição regional.

Agora, diante do Anápolis, o Paysandu busca evitar que o roteiro de 2017 se repita. A equipe paraense terá novamente o desafio de reverter uma derrota por dois gols de diferença sofrida no primeiro jogo da final.

O histórico da Copa Verde mostra que reações desse tipo são raras em decisões. Apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu isto.

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