Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 O Liberal 04.06.26 22h49 A missão do Paysandu na final da Copa Verde de 2026 ganhou um alerta histórico após a derrota por 3 a 1 para o Anápolis no jogo de ida na noite de quarta-feira (4). A última vez que o Papão perdeu pelo mesmo placar na primeira partida de uma decisão do torneio terminou com vice-campeonato. O episódio aconteceu em 2017, quando o Paysandu enfrentou o Luverdense na final da Copa Verde. Na ocasião, o time paraense saiu na frente, mas sofreu a virada e acabou derrotado por 3 a 1 no primeiro confronto. Curiosamente, na época, o técnico do clube de Lucas do Rio Verde era Júnior Rocha, atual técnico bicolor. Com a vantagem construída na ida, o Luverdense chegou ao jogo de volta em situação favorável. No Mangueirão, o Paysandu precisava vencer por dois gols de diferença para levar a decisão aos pênaltis ou por três para conquistar o título no tempo normal. Mesma situação de agora... VEJA MAIS Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. Juninho, do Papão, descontou para os paraenses. Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde Confiança gerou desespero em campo e terminou em vice No jogo de volta da final de 2017, o Paysandu não conseguiu reverter a desvantagem. A partida terminou empatada em 1 a 1 no Mangueirão, resultado que garantiu o título inédito da Copa Verde ao Luverdense. Com o placar agregado de 4 a 2, o clube mato-grossense ficou com a taça e impediu mais uma conquista bicolor na competição regional. Agora, diante do Anápolis, o Paysandu busca evitar que o roteiro de 2017 se repita. A equipe paraense terá novamente o desafio de reverter uma derrota por dois gols de diferença sofrida no primeiro jogo da final. O histórico da Copa Verde mostra que reações desse tipo são raras em decisões. Apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu isto. Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞 Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱 Palavras-chave PAYSANDU luverdense Copa Verde COPA VERDE 2026 ANÁPOLIS COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA Paysandu . Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo! Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é. Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos. Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado! ÚLTIMAS EM PAYSANDU ALERTA Paysandu foi vice na última vez em que perdeu por 3 a 1 no primeiro jogo de uma final da Copa Verde Após perder o jogo de ida da decisão por 3 a 1, Papão enfrenta cenário semelhante ao de um vice-campeonato de 2017 04.06.26 22h49 Futebol Juninho mantém esperança em virada do Paysandu em Belém: 'Esse time é capaz' Atacante marcou o gol que deu sobrevida aos bicolores para o segundo jogo da final da Copa Verde 04.06.26 22h29 COMPLICOU Apenas no 'Cuiabaço', um time conseguiu ser campeão após perder por mais de 1 gol na primeira final Já era? Papão terá missão quase impossível, afinal apenas o Cuiabá, em 2015, conseguiu virar uma final da Copa Verde após perder por mais de 2 gols de diferença no primeiro jogo da decisão 04.06.26 21h59 Futebol Com lei do ex, Anápolis abre boa vantagem em cima do Paysandu na final da Copa Verde Juninho, Matheus Lagoa e Leonan fizeram os gols da vitória goiana por 3 a 1. 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