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Polícia

Influenciador Fábio Giga se pronuncia após acidente com Porsche em São Paulo

Fisiculturista deixou ao menos uma pessoa ferida após perder o controle do carro e bater contra cinco veículos

Jéssica Nascimento
fonte

Influenciador fitness e fisiculturista Fábio Giga. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

O influenciador fitness Fábio Giga se manifestou após se envolver em um acidente de trânsito neste sábado (6/6), em São Paulo. Ele dirigia um Porsche esportivo quando perdeu o controle do veículo e colidiu com cinco carros, deixando ao menos uma pessoa ferida.

Em nota divulgada nas redes sociais, a defesa de Giga afirmou que ele manteve uma postura “colaborativa e responsável” desde o momento do acidente. O influenciador acionou os serviços de emergência, permaneceu à disposição das autoridades e prestou auxílio aos envolvidos.

O comunicado também ressalta que Fábio Giga passou pelo teste do bafômetro, que indicou resultado negativo para consumo de álcool. Além disso, ele continuará oferecendo suporte às vítimas e seus familiares.

“O Sr. Fábio não apenas prestou assistência imediata após o acidente, como seguirá garantindo todo o suporte necessário às vítimas e seus familiares, tanto para acompanhamento da saúde quanto para reparação dos danos materiais, demonstrando seu compromisso com todos os envolvidos”, afirma a nota.

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Segundo a defesa, todas as pessoas envolvidas estão conscientes, estáveis e sem risco de vida. “Manifestamos solidariedade às vítimas e seus familiares, reafirmamos confiança nas autoridades competentes e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos, sempre respeitando a verdade dos fatos e a Justiça”, completa o texto.

Fábio Giga tem 3,7 milhões de seguidores no Instagram, onde compartilha conteúdos sobre alimentação, exercícios físicos e estilo de vida saudável.

 

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