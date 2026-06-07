Porsche de R$ 1,3 milhão dirigido por Fábio Giga é o primeiro 911 híbrido da marca

O Porsche 911 Carrera GTS 2026, avaliado em mais de R$ 1,3 milhão, chamou atenção após ser identificado como o carro conduzido pelo fisiculturista e influenciador Fábio Giga durante um acidente neste sábado (6), na Zona Sul de São Paulo. O veículo se destaca pelo desempenho e pela tecnologia avançada que o torna o primeiro 911 da Porsche com sistema híbrido.

Equipado com motor 3.6 litros biturbo de seis cilindros, o modelo gera 541 cavalos de potência e 62,2 kgfm de torque, capaz de acelerar de 0 a 100 km/h em apenas 3 segundos. O carro pode atingir velocidade máxima de 312 km/h. Entre as inovações está um motor elétrico posicionado entre o compressor e o rotor da turbina, oferecendo respostas mais rápidas e maior eficiência.

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O Porsche 911 GTS é um dos esportivos mais cobiçados do mercado, combinando design clássico da linha 911 com tecnologia híbrida de ponta, ideal para quem busca desempenho extremo sem abrir mão da inovação.

Fábio Giga, 46 anos, tem 3,7 milhões de seguidores no Instagram e mais de 1,5 milhão de inscritos no YouTube, onde compartilha sua rotina de fisiculturista. O acidente ocorreu na Avenida das Juntas Provisórias, quando o carro perdeu o controle, atingindo duas motos, dois carros e uma mureta. Duas pessoas foram socorridas e o influenciador não sofreu ferimentos; o teste do bafômetro deu negativo.