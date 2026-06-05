Jovem que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros em Itupiranga

Um jovem identificado como Lázaro Conceição de Souza, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na tarde desta sexta-feira (5), em Itupiranga, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira (3/6). O corpo foi localizado por familiares em uma área próxima a uma estrada que dá acesso ao cemitério do bairro Mutirão.

De acordo com as primeiras informações, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A suspeita inicial é de que o jovem tenha sido executado, mas as circunstâncias do crime ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Segundo relatos de familiares, Lázaro saiu da casa em que morava por volta das 9h da manhã de quarta-feira, utilizando uma bicicleta pertencente ao avô. Antes de sair, ele informou que seguiria para a residência de uma tia. No entanto, após entrar em contato com a familiar, a mãe descobriu que o jovem nunca chegou ao destino informado.

Sem notícias do rapaz, familiares, amigos e conhecidos iniciaram uma mobilização para tentar localizá-lo. O desaparecimento foi divulgado nas redes sociais e em páginas da região, na tentativa de obter informações que ajudassem nas buscas.

Após mais de dois dias de procura, os próprios familiares encontraram o corpo de Lázaro em uma área no final da Rua Bernardino Vieira, no sentido do cemitério do bairro Mutirão. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.

Vídeos gravados no local mostram o momento de forte comoção entre os familiares. Em uma das gravações, a mãe da vítima aparece em desespero ao encontrar o corpo do filho, cena que causou grande repercussão entre os moradores de Itupiranga.

Equipes das Polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar na identificação da dinâmica do crime e na coleta de elementos que possam levar aos responsáveis.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.