Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros em Itupiranga

O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (5/6)

O Liberal
fonte

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros em Itupiranga. (Foto: Redes Sociais)

Um jovem identificado como Lázaro Conceição de Souza, de 23 anos, foi encontrado morto com marcas de tiros na tarde desta sexta-feira (5), em Itupiranga, no sudeste do Pará. A vítima estava desaparecida desde a última quarta-feira (3/6). O corpo foi localizado por familiares em uma área próxima a uma estrada que dá acesso ao cemitério do bairro Mutirão.

De acordo com as primeiras informações, a vítima apresentava diversas perfurações provocadas por disparos de arma de fogo. A suspeita inicial é de que o jovem tenha sido executado, mas as circunstâncias do crime ainda serão apuradas pela Polícia Civil.

Segundo relatos de familiares, Lázaro saiu da casa em que morava por volta das 9h da manhã de quarta-feira, utilizando uma bicicleta pertencente ao avô. Antes de sair, ele informou que seguiria para a residência de uma tia. No entanto, após entrar em contato com a familiar, a mãe descobriu que o jovem nunca chegou ao destino informado.

Sem notícias do rapaz, familiares, amigos e conhecidos iniciaram uma mobilização para tentar localizá-lo. O desaparecimento foi divulgado nas redes sociais e em páginas da região, na tentativa de obter informações que ajudassem nas buscas.

Após mais de dois dias de procura, os próprios familiares encontraram o corpo de Lázaro em uma área no final da Rua Bernardino Vieira, no sentido do cemitério do bairro Mutirão. Até o momento, não há informações sobre suspeitos ou sobre a motivação do crime.

Vídeos gravados no local mostram o momento de forte comoção entre os familiares. Em uma das gravações, a mãe da vítima aparece em desespero ao encontrar o corpo do filho, cena que causou grande repercussão entre os moradores de Itupiranga.

Equipes das Polícias Militar, Civil e Científica foram acionadas para atender à ocorrência e realizar os procedimentos necessários. A área foi isolada para o trabalho da perícia, que deverá auxiliar na identificação da dinâmica do crime e na coleta de elementos que possam levar aos responsáveis.

A Polícia Civil instaurou inquérito para investigar o homicídio. A Redação Integrada de O Liberal solicitou mais informações sobre o caso para a Polícia Civil e aguarda o retorno.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

homicídio em Itupiranga

jovem é encontrado morto

homem morto a tiros
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros em Itupiranga

O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (5/6)

05.06.26 23h00

ACIDENTE

Motociclista morre após colisão envolvendo caminhão na PA-263, em Breu Branco

O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (5)

05.06.26 22h33

INVESTIGAÇÃO

Intolerância religiosa: objetos de matriz africana são destruídos após invasão de imóvel em Belém

Os objetos religiosos foram o alvo dos invasores

05.06.26 22h20

PRESO

Suspeito de abusar de criança de 11 anos em ônibus é preso preventivamente em Santarém

A vítima estava em um coletivo que fazia a linha para Alter do Chão quando o caso foi registrado

05.06.26 20h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Delegado do Pará que estava desaparecido é encontrado morto no Piauí; circunstâncias são apuradas

A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4).

04.06.26 13h19

POLÍCIA

Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde

05.06.26 15h01

POLÍCIA

'Duda' é executada a tiros na PA-253, em Capitão Poço

A principal hipótese é de que Eduarda tenha sido assassinada no local durante a madrugada

05.06.26 14h22

FEMINICÍDIO

Jovem com medida protetiva é morta a facadas pelo ex-companheiro em Paragominas

Câmeras de segurança registraram o momento em que Shyrley Eloise Cunha Sousa, de 20 anos, foi atacada pelas costas na rua; suspeito foi preso em flagrante poucas horas após o crime

05.06.26 13h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda