Três pessoas morrem em acidente de trânsito em Augusto Corrêa, no Pará

Três pessoas morreram em um acidente de trânsito registrado entre a Vila De Nova Olinda e a comunidade do Trevinho, no município de Augusto Corrêa, no nordeste paraense. Uma terceira morreu no hospital. E uma quarta vítima está hospitalizada. O acidente ocorreu na noite de domingo (15).

Segundo o portal B1 Bragança Notícias, em circunstâncias que agora vão ser investigadas pela Polícia Civil, duas motocicletas se chocaram. Em cada uma delas havia dois ocupantes. Dois homens morreram no local. Outras duas vítimas foram socorridas e levadas para receber atendimento médico, ambas em estado grave. As duas motocicletas ficaram destruídas.

Vídeos que circularam nas redes sociais mostraram as vítimas ainda no local do acidente. Os corpos das vítimas foram removidos para o Instituto Médico de Castanhal. Em nota, e sem mencionar os nomes das vítimas, a Polícia Civil informou que duas pessoas morreram no local e uma no hospital. E que equipes da Delegacia de Augusto Corrêa trabalham na identificação dos demais envolvidos no acidente.