Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Motociclista morre após colisão envolvendo caminhão na PA-263, em Breu Branco

O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (5)

O Liberal
fonte

Motociclista morre após colisão envolvendo caminhão na PA-263, em Breu Branco. (Foto: Redes Sociais)

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde de sexta-feira (5), na rodovia PA-263, em Breu Branco, no sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, a vítima foi identificada preliminarmente como Gustavo, conhecido popularmente pelo apelido de “Sapucaia”.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista trafegava pela rodovia quando teria tentado realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, ele teria perdido o controle da direção, colidido contra outro veículo e, em seguida, atingido a lateral de um caminhão que também seguia pela via. Com a força do impacto, Gustavo sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Após a colisão, o caminhoneiro envolvido no acidente teria parado o veículo alguns metros à frente do ponto onde ocorreu a batida. As informações indicam que, diante da aglomeração de pessoas formada logo após o acidente, o motorista optou por não retornar à área da ocorrência naquele momento. Posteriormente, ele se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e para o levantamento de informações que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente. O corpo da vítima foi removido pela equipe da Polícia Científica.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades policiais.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Acidente de trânsito

colisão entre moto e caminhão
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Jovem que estava desaparecido é encontrado morto com marcas de tiros em Itupiranga

O caso foi registrado na tarde desta sexta-feira (5/6)

05.06.26 23h00

ACIDENTE

Motociclista morre após colisão envolvendo caminhão na PA-263, em Breu Branco

O caso foi registrado na tarde de sexta-feira (5)

05.06.26 22h33

INVESTIGAÇÃO

Intolerância religiosa: objetos de matriz africana são destruídos após invasão de imóvel em Belém

Os objetos religiosos foram o alvo dos invasores

05.06.26 22h20

PRESO

Suspeito de abusar de criança de 11 anos em ônibus é preso preventivamente em Santarém

A vítima estava em um coletivo que fazia a linha para Alter do Chão quando o caso foi registrado

05.06.26 20h40

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Delegado do Pará que estava desaparecido é encontrado morto no Piauí; circunstâncias são apuradas

A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4).

04.06.26 13h19

POLÍCIA

Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde

05.06.26 15h01

POLÍCIA

'Duda' é executada a tiros na PA-253, em Capitão Poço

A principal hipótese é de que Eduarda tenha sido assassinada no local durante a madrugada

05.06.26 14h22

FEMINICÍDIO

Jovem com medida protetiva é morta a facadas pelo ex-companheiro em Paragominas

Câmeras de segurança registraram o momento em que Shyrley Eloise Cunha Sousa, de 20 anos, foi atacada pelas costas na rua; suspeito foi preso em flagrante poucas horas após o crime

05.06.26 13h50

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda