Motociclista morre após colisão envolvendo caminhão na PA-263, em Breu Branco

Um motociclista morreu em um acidente de trânsito registrado na tarde de sexta-feira (5), na rodovia PA-263, em Breu Branco, no sudeste do Pará. Segundo as informações policiais, a vítima foi identificada preliminarmente como Gustavo, conhecido popularmente pelo apelido de “Sapucaia”.

De acordo com relatos de testemunhas, o motociclista trafegava pela rodovia quando teria tentado realizar uma ultrapassagem. Durante a manobra, ele teria perdido o controle da direção, colidido contra outro veículo e, em seguida, atingido a lateral de um caminhão que também seguia pela via. Com a força do impacto, Gustavo sofreu ferimentos graves e morreu ainda no local antes da chegada do socorro.

Após a colisão, o caminhoneiro envolvido no acidente teria parado o veículo alguns metros à frente do ponto onde ocorreu a batida. As informações indicam que, diante da aglomeração de pessoas formada logo após o acidente, o motorista optou por não retornar à área da ocorrência naquele momento. Posteriormente, ele se apresentou espontaneamente à Delegacia de Polícia Civil para prestar esclarecimentos sobre o caso.

Equipes da Polícia Civil foram acionadas para atender à ocorrência. A área foi isolada para os trabalhos de perícia e para o levantamento de informações que possam ajudar a esclarecer a dinâmica do acidente. O corpo da vítima foi removido pela equipe da Polícia Científica.

As circunstâncias da colisão serão apuradas pelas autoridades policiais.