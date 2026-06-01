Homem é encontrado morto após ser baleado na cabeça próximo a boate em Marabá

Um homem morreu após ser atingido por disparos de arma de fogo na madrugada desta segunda-feira (1º), nas proximidades de uma boate localizada na avenida Belém-Brasília, no bairro São Félix Pioneiro, no Núcleo São Félix, em Marabá, no sudeste paraense.

A vítima foi identificada como Everson Souza de Almeida, de 28 anos. De acordo com informações preliminares, o crime ocorreu por volta das 4h40. Equipes da Polícia Militar foram acionadas e, ao chegarem ao local, encontraram o homem morto.

Os primeiros levantamentos apontam que Everson foi atingido por pelo menos cinco tiros na região da cabeça. Durante o atendimento da ocorrência, policiais realizaram buscas por testemunhas e por informações que possam ajudar a esclarecer a autoria e a motivação do homicídio.

A Polícia Civil também esteve no local e deu início às investigações. Até o momento, não há informações sobre o autor dos disparos nem sobre as circunstâncias que levaram ao crime.

Há suspeitas de que o homicídio tenha ocorrido dentro da boate e que o corpo da vítima tenha sido levado para a área externa do estabelecimento. Após o ocorrido, o local teria sido fechado. No entanto, essa versão ainda não foi confirmada pela Polícia Civil, que não informou se a hipótese faz parte das linhas de investigação.