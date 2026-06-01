Polícia Científica identifica homem que foi encontrado morto com tiros no corpo em Parauapebas
A Polícia Científica do Pará (PCIPA) identificou o homem que foi encontrado morto com marcas de tiros pelo corpo na madrugada deste domingo (31), no cruzamento das ruas Santa Maria e Érico Veríssimo, no bairro Jardim América, em Parauapebas, no sudeste paraense. Em nota, a PCIPA informou que a vítima se trata de Herik Lopes da Silva, de 23 anos, cujo corpo “foi periciado e liberado para os familiares nesta segunda-feira (1º/6).
Herik foi localizado por moradores, que acionaram a Polícia Militar. Até agora, a morte do rapaz é um mistério. E ninguém foi preso por suspeita de envolvimento no caso.
Segundo relatos de um familiar, Eric havia chegado recentemente a Parauapebas. Ele era natural da cidade de Maracaçumé, no Maranhão, e estava morando há pouco tempo no município.
Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. “Equipes policiais atuam para esclarecer as circunstâncias do crime e identificar os responsáveis”, informou.
Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque-Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.
