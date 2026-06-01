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Polícia

Ônibus perde controle, atinge muro e deixa ao menos duas pessoas feridas em Belém

O Corpo de Bombeiros Militar do Pará atendeu a ocorrência e prestou ajuda às vítimas

O Liberal
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A imagem em destaque mostra o estado que ficou o ônibus após atingir um muro na avenida Arthur Bernardes. (Foto: Reprodução | Redes sociais)

Pelo menos duas pessoas foram socorridas nesta segunda-feira (1º/6) após um ônibus se envolver em um acidente de trânsito na avenida Arthur Bernardes, em Belém. De acordo com a Polícia Militar, o condutor relatou que perdeu a direção do automóvel.  

Nas redes sociais, um vídeo do caso foi compartilhado. Pelas imagens, é possível ver militares do Corpo de Bombeiros atendendo as vítimas e as condições que o ônibus ficou após atingir um muro.

“Ele (ônibus) veio no sentido de descer para Belém e acabou varando (o muro). Olha, pessoal, a situação da roda do veículo”, diz o cinegrafista amador.

Por enquanto, o estado de saúde das vítimas não foi revelado. Em nota, o Corpo de Bombeiros disse que realizou o "transporte de uma delas para o Hospital Metropolitano e da outra para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Icoaraci".

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento do Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém (Setransbel) e aguarda retorno. 

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