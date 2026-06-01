Motociclista morre após colisão com caminhão na BR-010, em Irituia

Josias dos Reis Lopes morreu após colidir com um caminhão na noite de domingo (31/5) no quilômetro 3 da BR-010, em Irituia, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ele conduzia uma motocicleta pela rodovia quando bateu contra o automóvel de carga.

A PM, que se deslocou até o local da ocorrência, conversou com o condutor do caminhão. De acordo com a PM, o caminhoneiro relatou que teria visto uma moto invadindo a pista em que ele seguia e que ainda tentou desviar do impacto com o veículo, mas não conseguiu.

O motociclista chegou a ser socorrido com vida e levado para o Hospital Municipal de São Miguel do Guamá. No entanto, ele não resistiu aos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso e aguarda retorno.