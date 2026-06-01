Pará reduz em mais de 60% as mortes violentas e registra melhor mês de maio da série histórica

O Pará registrou, em maio de 2026, o menor número de Crimes Violentos Letais Intencionais (CVLI) para o mês desde o início da série histórica, em 2010. Foram contabilizadas 130 ocorrências em todo o Estado, resultado que representa uma redução de 61,95% em comparação com maio de 2018, quando foram registrados 367 casos. Os Crimes Violentos Letais Intencionais englobam homicídio, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e feminicídio. Na comparação com maio de 2025, quando houve 152 registros, a queda foi de 14,47%.

Os resultados refletem os investimentos realizados pelo Governo do Pará na área da segurança pública, incluindo a ampliação e modernização da estrutura das forças de segurança, reforço e qualificação do efetivo e ações integradas desenvolvidas em todas as regiões do Estado. “É motivo para comemorar, mas sem baixar a guarda. Segurança pública é uma batalha diária. Ela é fruto de muito trabalho, de integração, de inteligência e valorização das nossas forças de segurança. Por isso, quero parabenizar cada policial e cada servidor que fez a sua parte para esse avanço. Eu conto com vocês para fazer deste estado o mais seguro do Brasil. E para cumprir a nossa obrigação, garantir que o cidadão paraense viva em paz”, ressaltou a governadora Hana Ghassan.

Investimentos e planejamento estratégico

De acordo com o secretário de Estado de Segurança Pública e Defesa Social, coronel PM Ed-Lin Anselmo, os resultados são consequência do planejamento estratégico e do trabalho permanente desenvolvido pelos órgãos de segurança. “Fechamos o mês de maio com uma redução de 14% em relação ao mesmo período do ano passado, registrando o melhor mês de maio da série histórica, desde 2010. No acumulado de janeiro a maio de 2026, também alcançamos redução de quase 9%. Esses resultados demonstram a eficiência das estratégias adotadas e o comprometimento das nossas forças de segurança no enfrentamento à criminalidade”, destacou o secretário.

O titular da Segup ressaltou ainda que os investimentos seguem fortalecendo a atuação das instituições em todo o Estado. “Continuamos investindo no nosso maior patrimônio, que são os profissionais da segurança pública. Estamos ampliando a qualificação e o preparo dos agentes, adquirindo novos equipamentos e fortalecendo a estrutura das instituições. Esse conjunto de ações tem contribuído diretamente para a redução dos índices criminais e para a preservação de vidas”, afirmou o coronel Ed-Lin Anselmo.

Redução também no acumulado do ano

Entre 1º de janeiro e 31 de maio de 2026, o Pará registrou 686 ocorrências de Crimes Violentos Letais Intencionais, contra 754 casos contabilizados no mesmo período de 2025, o que representa uma redução de 9,02%.

Na comparação com os cinco primeiros meses de 2018, quando foram registrados 1.803 casos, a redução alcança 61,95%. O resultado representa a preservação de 1.117 vidas no período.

Os indicadores reforçam a tendência de queda dos crimes letais no Estado e consolidam os avanços obtidos pelas políticas de segurança pública implementadas nos últimos anos, mantendo o Pará com os melhores resultados da série histórica para o período analisado.