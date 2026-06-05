'Duda' é executada a tiros na PA-253, em Capitão Poço

Eduarda de Almeida Nunes, conhecida pelo apelido de “Duda”, foi encontrada morta na manhã desta sexta-feira (5/6) às margens da PA-253, em Capitão Poço, no nordeste do Pará. Segundo a Polícia Militar, ela apresentava lesões de arma de fogo pelo corpo, inclusive na cabeça, características de execução.

A principal hipótese das autoridades é de que Eduarda tenha sido assassinada no local durante a madrugada. Até agora, a polícia tenta descobrir as pessoas que tiveram envolvimento no crime. Nenhuma testemunha foi localizada.

A mulher era natural de Tomé-Açu, que fica a cerca de 183 quilômetros de distância de Capitão Poço. Ainda conforme a PM, “Duda” tinha passagens pela polícia por tráfico de drogas.

A polícia verifica se a vida pregressa da vítima ou a possível ligação com a venda de entorpecentes tem relação com a morte dela. Uma das suspeitas é de que ela tenha sido levada de Tomé-Açu e executada em Capitão Poço. Nenhuma linha de investigação é descartada.

No momento, ninguém foi preso por participação no assassinato de Eduarda. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse "as circunstâncias e autoria do homicídio são apuradas pela Delegacia de Capitão Poço e perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações".

Denuncie

Quaisquer informações que possam ajudar na solução do caso podem ser encaminhadas ao Disque Denúncia (181). A ligação é gratuita e pode ser feita de qualquer telefone. Também é possível mandar fotos, vídeos, áudios e localização para a atendente virtual Iara, pelo WhatsApp (91) 98115-9181. Em ambos os casos, não é necessário se identificar.