Homem é assassinado a tiros na PA-140, em Santa Izabel do Pará

Um homem identificado como Allan Cruz Cunha foi assassinado a tiros nesta sexta-feira (5/6) na PA-140, próxima a uma casa de show em Santa Izabel do Pará, na Região Metropolitana de Belém. De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi alvejada e caiu às margens da rodovia estadual.

Segundo a página Sip em Alerta, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas para atender à ocorrência, mas, ao chegarem ao local, apenas confirmaram a morte de Allan. A moto em que ele estava foi encontrada próxima ao corpo. A Polícia Militar também esteve no local e isolou a área.

Até o momento, as autoridades tentam descobrir as circunstâncias e motivações por trás do crime. Ninguém foi preso por participação no crime. Segundo a PM, Allan era suspeito de ter envolvimento com o tráfico de drogas.

A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o caso. Em nota, a PC disse que as circunstâncias e autoria do caso são apuradas pela Delegacia de Santa Izabel do Pará. "A vítima foi localizada sem vida à beira da pista, ao lado de uma motocicleta. Perícias foram solicitadas para auxiliar nas investigações", comunicou.