Jovem com medida protetiva é morta a facadas pelo ex-companheiro em Paragominas

Uma jovem identificada como Shyrley Eloise Cunha Sousa, de 20 anos, foi vítima de feminicídio na noite desta quinta-feira (4), na rua Aracaju, no bairro Jardim Bela Vista, em Paragominas, no sudeste do Pará. Ela foi morta com pelo menos quatro facadas. O crime trouxe à tona relatos sobre o histórico de violência envolvendo o principal suspeito, ex-companheiro da vítima, identificado apenas como Erick. A vítima possuía uma medida protetiva de urgência contra o investigado.

Câmeras de segurança instaladas nas proximidades registraram o momento do crime. As imagens mostram Shyrley caminhando pela rua quando é surpreendida pelo suspeito, que se aproxima por trás e a ataca com golpes de faca. Após a agressão, o homem foge correndo do local. As gravações deverão auxiliar a Polícia Civil na investigação e no esclarecimento da dinâmica dos fatos.

A jovem chegou a ser socorrida por moradores e encaminhada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24 Horas de Paragominas, mas não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu após dar entrada na unidade de saúde.

Em entrevista à imprensa local, a avó do suspeito afirmou que já havia alertado o neto sobre as consequências que suas atitudes poderiam provocar. Abalada com a repercussão do caso, a idosa relatou que tentou aconselhá-lo em diversas ocasiões e que temia que a situação pudesse terminar de forma trágica. Segundo ela, os avisos foram feitos na tentativa de evitar conflitos e problemas mais graves.

O diretor do núcleo da Polícia Científica de Paragominas, Cabo Martins, também concedeu entrevista à imprensa e apresentou informações preliminares sobre a perícia realizada no caso.

Segundo ele, a análise inicial constatou que a jovem foi atingida por quatro golpes de faca. Duas perfurações foram identificadas na região do pescoço e outras duas na região do ombro. As lesões provocaram ferimentos graves e contribuíram para a morte da vítima.

Cabo Martins explicou que o trabalho da Polícia Científica inclui a análise do local do crime, a coleta de vestígios e a realização dos exames periciais necessários para a elaboração dos laudos técnicos.

Segundo ele, a faca utilizada no crime foi recolhida e encaminhada para exames laboratoriais. O objetivo é identificar vestígios que possam auxiliar na comprovação da dinâmica do feminicídio e fortalecer as provas que serão anexadas ao inquérito policial.

“Nós recebemos a arma que foi utilizada na ação que vitimou a jovem para ser periciada. Nós iremos fazer um trabalho técnico-científico, que é a pesquisa de sangue humano nesse material. Já estamos encaminhando neste momento para os nossos laboratórios, onde é feita a coleta desse material. Aqui, nós podemos ver visualmente manchas de sangue, fio de cabelo, e isso vai ser comprovado com o trabalho dos nossos peritos”, detalhou o diretor da Polícia Científica.

De acordo com Cabo Martins, os resultados dos exames serão encaminhados à Polícia Civil e integrarão os laudos periciais que irão subsidiar as investigações sobre o caso.

Poucas horas após o crime, o principal suspeito, ex-companheiro da vítima, foi localizado e preso em flagrante. Ele permanece à disposição da Justiça.

O caso segue sendo investigado como feminicídio. Os laudos produzidos pela Polícia Científica serão anexados ao inquérito policial e deverão contribuir para o esclarecimento completo das circunstâncias do crime e para a responsabilização do autor.