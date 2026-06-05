Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança

O motorista Pablo Henrique Farias da Silva, investigado pelo atropelamento que matou quatro pessoas e deixou outras três feridas na avenida Augusto Montenegro, em Belém, continua preso. A informação foi confirmada pela reportagem nesta sexta-feira (5).

Embora a Justiça tenha concedido liberdade provisória ao investigado, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 81.050, equivalente a 50 salários mínimos, o benefício ainda não foi efetivado porque o valor não foi recolhido.

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde. Na ocasião, sete pessoas foram atingidas por um carro de passeio. Elder Martins Santos, conhecido como “DOA”, e Luan Garcia Batista, o “Chapa”, morreram ainda no local. Jhonata Mateus Maciel Chaves chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Davi Souza Conceição morreu na última segunda-feira (1º), após permanecer internado por três dias no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

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Outras três vítimas sobreviveram ao atropelamento: Elielton Batista da Silva, Rian Silva Cunha, motociclista por aplicativo, e Renata Alexandra Fitel Lima. Entre os sobreviventes, apenas Renata permanece internada, com estado de saúde considerado estável, segundo familiares.

A decisão judicial que concedeu liberdade provisória também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do investigado e a adoção de outras medidas cautelares.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. A defesa de Pablo Henrique sustenta que ele tentava fugir de uma confusão após ter o carro apedrejado e perdeu o controle da direção. Já familiares, amigos das vítimas e testemunhas afirmam que o atropelamento foi intencional.