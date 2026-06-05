Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde

O Liberal

O motorista Pablo Henrique Farias da Silva, investigado pelo atropelamento que matou quatro pessoas e deixou outras três feridas na avenida Augusto Montenegro, em Belém, continua preso. A informação foi confirmada pela reportagem nesta sexta-feira (5).

Embora a Justiça tenha concedido liberdade provisória ao investigado, mediante o pagamento de fiança no valor de R$ 81.050, equivalente a 50 salários mínimos, o benefício ainda não foi efetivado porque o valor não foi recolhido.

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde. Na ocasião, sete pessoas foram atingidas por um carro de passeio. Elder Martins Santos, conhecido como “DOA”, e Luan Garcia Batista, o “Chapa”, morreram ainda no local. Jhonata Mateus Maciel Chaves chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Davi Souza Conceição morreu na última segunda-feira (1º), após permanecer internado por três dias no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua.

VEJA MAIS

image Atropelamento na Augusto Montenegro teve 7 vítimas; apenas uma continua internada
Renata Alexandra Fitel Lima está no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

image Atropelamento na Augusto Montenegro: familiares e amigos e realizam ato em memória das vítimas
O ato tem como objetivo pedir justiça, cobrar respostas das autoridades e manter viva a memória das vítimas

image Morre quarta vítima de atropelamento na Augusto Montenegro, em Belém
O jovem estava internado no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência, em Ananindeua

Outras três vítimas sobreviveram ao atropelamento: Elielton Batista da Silva, Rian Silva Cunha, motociclista por aplicativo, e Renata Alexandra Fitel Lima. Entre os sobreviventes, apenas Renata permanece internada, com estado de saúde considerado estável, segundo familiares.

A decisão judicial que concedeu liberdade provisória também determinou a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) do investigado e a adoção de outras medidas cautelares.

O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil do Pará. A defesa de Pablo Henrique sustenta que ele tentava fugir de uma confusão após ter o carro apedrejado e perdeu o controle da direção. Já familiares, amigos das vítimas e testemunhas afirmam que o atropelamento foi intencional.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança
Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Homem é assassinado a tiros na PA-140, em Santa Izabel do Pará

De acordo com a Polícia Militar, a vítima conduzia uma motocicleta quando foi alvejada e caiu às margens da rodovia estadual

05.06.26 15h10

TRÂNSITO

Atropelamento na Augusto Montenegro teve 7 vítimas; apenas uma continua internada

Renata Alexandra Fitel Lima está no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua

05.06.26 15h07

POLÍCIA

Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde

05.06.26 15h01

CRIME

Suspeitos de estupro são presos durante buscas por menores desaparecidos em Mojuí dos Campos

Com um dos detidos, a polícia também apreendeu uma arma de fogo e munições

05.06.26 14h30

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

INVESTIGAÇÃO

Delegado do Pará que estava desaparecido é encontrado morto no Piauí; circunstâncias são apuradas

A informação foi confirmada pela Polícia Civil nesta quinta-feira (4).

04.06.26 13h19

POLÍCIA

Atropelamento na Augusto Montenegro: Suspeito segue preso após não pagar fiança

Pablo Henrique foi preso em flagrante após o atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, no bairro Parque Verde

05.06.26 15h01

FEMINICÍDIO

Jovem com medida protetiva é morta a facadas pelo ex-companheiro em Paragominas

Câmeras de segurança registraram o momento em que Shyrley Eloise Cunha Sousa, de 20 anos, foi atacada pelas costas na rua; suspeito foi preso em flagrante poucas horas após o crime

05.06.26 13h50

mistério

Delegado que prendeu suspeito de envolvimento na morte de Ruthetty está desaparecido; entenda

O caso está sendo investigado pelas polícias do Pará e Piauí

03.06.26 23h53

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda