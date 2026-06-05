Atropelamento na Augusto Montenegro teve 7 vítimas; apenas uma continua internada

Das vítimas do atropelamento ocorrido na madrugada do dia 29 de maio, na avenida Augusto Montenegro, em Belém, apenas uma permanece internada. A informação foi confirmada por familiares e amigos durante uma manifestação realizada nesta sexta-feira (5), em homenagem aos mortos e feridos no caso. Inicialmente, foi divulgado que seis pessoas haviam sido atingidas no acidente. No entanto, informações atualizadas obtidas nesta sexta-feira indicam que o número de vítimas chegou a sete.

Segundo os relatos, Renata Alexandra Fitel Lima continua recebendo atendimento no Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE), em Ananindeua. Ela era passageira do motociclista por aplicativo, Rian Silva Cunha, no momento do atropelamento.

Ainda de acordo com familiares, o estado de saúde de Renata é considerado estável, embora ela permaneça sob acompanhamento médico devido aos ferimentos sofridos no acidente.

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As demais vítimas sobreviventes já receberam alta hospitalar. Entre elas está o motociclista Rian Silva Cunha, que conduzia a motocicleta em que Renata estava, além de Elielton Batista da Silva.

O atropelamento deixou quatro mortos: Elder Martins Santos, conhecido como “DOA”, e Luan Garcia Batista, o “Chapa”, morreram ainda no local. Jhonata Mateus Maciel Chaves chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Já Davi Souza Conceição morreu na última segunda-feira (1º), após permanecer internado por três dias no Hospital Metropolitano.

O caso segue sob investigação da Polícia Civil do Pará. O motorista Pablo Henrique Farias da Silva permanece preso, uma vez que ainda não efetuou o pagamento da fiança de R$ 81.050 estipulada pela Justiça para obtenção da liberdade provisória.