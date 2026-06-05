Suspeitos de estupro são presos durante buscas por menores desaparecidos em Mojuí dos Campos

Uma ação da Polícia Militar na noite de quinta-feira (4) resultou na prisão em flagrante de Leonardo de Lima Ramos e Josafá dos Santos Tavares, conhecido como “Guri”, em Mojuí dos Campos. Os dois são suspeitos de crimes sexuais contra duas adolescentes, de 11 e 15 anos. Com um dos detidos, a polícia também apreendeu uma arma de fogo e munições.

A operação que levou à captura dos suspeitos começou com uma investigação de rotina do 35º Batalhão de Polícia Militar (BPM) para localizar dois adolescentes que estavam desaparecidos. As buscas começaram na comunidade de Praia Grande, na residência de Josafá. No local, os policiais apreenderam uma espingarda calibre 32, munições, um notebook e três aparelhos celulares.

Dando continuidade às diligências, a guarnição seguiu para a comunidade Bela Vista, apontada por vizinhos como o paradeiro dos jovens desaparecidos. Após montarem uma campana nos arredores do imóvel monitorado, os militares conseguiram localizar e resgatar os dois adolescentes que haviam sumido.

O caso tomou um rumo ainda mais grave quando duas meninas que também estavam na residência, de 11 e 15 anos, relataram aos policiais que vinham sendo vítimas de violência sexual.

A criança de 11 anos afirmou ter sido estuprada por Josafá em três ocasiões, relatando inclusive que recebeu um aparelho celular do suspeito após um dos abusos. Já a adolescente de 15 anos denunciou que vinha sofrendo abusos sexuais há meses por parte do próprio padrasto, identificado como Leonardo de Lima Ramos.

Diante dos relatos, o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar as vítimas e adotar as medidas de proteção cabíveis. Leonardo e Josafá foram detidos e encaminhados, junto com o material apreendido, à delegacia de Polícia Civil de Mojuí dos Campos, onde o caso foi registrado e os procedimentos legais foram iniciados.

A reportagem do Grupo Liberal acionou a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso. Em nota, a PC informou que dois homens foram apresentados pela Polícia Militar na Delegacia de Mojuí dos Campos, suspeitos pelo crime de estupro de vulnerável. “Armas, munições e aparelhos eletrônicos foram apreendidos. As vítimas foram localizadas e o Conselho Tutelar foi acionado para acompanhar o atendimento. Os suspeitos foram autuados em flagrante por estupro e um deles deve responder ainda por posse irregular de arma de fogo. O caso segue sob investigação”, comunicou.