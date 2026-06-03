Delegado que prendeu suspeito de envolvimento na morte de Ruthetty está desaparecido; entenda

O delegado Ronaldo Lopes de Oliveira, que em abril deste ano prendeu um homem suspeito de envolvimento na morte da cantora Rute Gomes dos Santos, conhecida artisticamente como Ruthetty, está desaparecido desde a última segunda-feira (1º).

Titular da Seccional Urbana de Mosqueiro e ex-prefeito de Igarapé-Açu, Ronaldo desapareceu durante uma viagem a Teresina (PI), cidade onde nasceu. Ele deveria retornar ao Pará nesta quarta-feira (3) para assumir o serviço na unidade policial, mas não compareceu.

Diante da falta de contato, familiares registraram um boletim de ocorrência e as buscas foram iniciadas. Até o momento, apenas o veículo utilizado pelo delegado foi localizado pelas autoridades. As circunstâncias do desaparecimento ainda são investigadas.

Ronaldo Lopes atuava diretamente nas investigações da morte de Ruthetty. No dia 29 de abril deste ano, ele coordenou a prisão de um homem identificado apenas como Giovani, apontado pela Polícia Civil como suspeito de envolvimento no caso. Na ocasião, a corporação não divulgou detalhes sobre a participação do investigado nem esclareceu qual seria o seu papel na morte da artista.

A cantora foi encontrada morta em dezembro do ano passado, dentro da residência onde morava, no bairro da Marambaia, em Belém. O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Até o momento, não há informações oficiais sobre o paradeiro de Ronaldo Lopes ou sobre as circunstâncias que levaram ao seu desaparecimento.

O caso está sendo investigado pelas polícias do Pará e Piauí. A Polícia Civil do Piauí informou que deu início ao procedimento investigativo de pessoa desaparecida. A Delegacia de Investigação de Desaparecimento de Pessoas (DESAP) do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) está responsável pelo caso.

Já a Polícia Civil do Pará informou “foi cientificada sobre o desaparecimento do delegado Ronaldo Lopes de Oliveira através da Polícia Civil do Piauí, que realiza as buscas”. “As instituições mantêm contato frequente para troca de informações. Qualquer notícia que possa levar à localização do delegado pode ser repassada através dos números 190 ou 181”, concluiu a PC.