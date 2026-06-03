Homem é encontrado morto com golpes de facão em Paragominas; suspeito confessa crime e é preso

Um homem identificado preliminarmente como Joseclei Damasceno foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (3), no bairro Açaizal, em Paragominas, no sudeste do Pará. A vítima apresentava diversas lesões provocadas por arma branca na região da cabeça e do pescoço. As informações são do BO Paragominas.

De acordo com informações preliminares apuradas pela polícia, o crime ocorreu durante a madrugada. Equipes da Polícia Militar foram acionadas, isolaram a área e comunicaram a Polícia Civil. A Polícia Científica realizou a perícia no local e providenciou a remoção do corpo.

Poucas horas após o crime, as forças de segurança prenderam o principal suspeito. Segundo informações divulgadas pela Polícia Civil, Roberto dos Santos Batista, conhecido como “Maranhão”, confessou ter matado Joseclei com golpes de facão para roubar seus pertences.

A investigação foi conduzida pela Delegacia de Homicídios de Paragominas, com apoio da 3ª Companhia Independente de Missões Especiais (3ª CIME). Durante os procedimentos policiais, o suspeito teria admitido a autoria do crime e relatado que, após matar a vítima, levou diversos objetos pessoais, entre eles um notebook, uma mochila, carteira e outros pertences.

Ainda conforme a Polícia Civil, os objetos roubados foram localizados na residência de Roberto durante diligências realizadas pelas equipes. Alguns dos itens apresentavam vestígios que podem estar relacionados ao crime. O facão apontado como a arma utilizada no assassinato também foi encontrado e apreendido.

De acordo com as investigações, a rápida identificação do suspeito foi possível graças ao trabalho integrado das forças de segurança, que realizaram levantamentos, coleta de informações e diligências logo após a descoberta do corpo.

Diante dos elementos reunidos durante a investigação, o caso passou a ser tratado como latrocínio, crime caracterizado pelo roubo seguido de morte.

Roberto dos Santos Batista permanece à disposição da Justiça. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil, que busca esclarecer todos os detalhes da ocorrência.