‘volta, filho’: mãe de josé artur publica carta e renova busca por criança desaparecida no pará

A mãe do menino José Artur Souza Barros, de 1 ano e 9 meses, desaparecido há mais de dois meses em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará, publicou neste sábado (6) uma carta aberta nas redes sociais em que faz um apelo emocionado pelo retorno do filho. Em uma mensagem marcada pela fé, pela saudade e pela esperança, Geycy Souza pede informações sobre o paradeiro da criança e implora para que, caso alguém esteja com o menino, o devolva à família.

"Meu bebê de 1 ano e 9 meses. Meu menino de olhos grandes e sorriso doce. Onde você está, meu filho? Quem está cuidando de você?", escreveu a mãe em um trecho da publicação compartilhada no Instagram. Na carta, Geycy relata a dor da ausência do filho e cita objetos e hábitos que permanecem intocados desde o desaparecimento. Ela também faz referência à sua fé religiosa, afirmando acreditar que o menino voltará para casa.

Em outro momento da mensagem, a mãe direciona um apelo à pessoa ou às pessoas que possam estar com a criança. "Você está olhando pra foto de um bebê. Um bebê que tem mãe, que tem colo, que tem casa. Tenha temor a Deus. Devolva meu José Artur", escreveu. José Artur desapareceu no dia 26 de março deste ano no Assentamento Lourival Santana, na Vila Peruana, zona rural de Eldorado dos Carajás. Segundo informações divulgadas à época, ele foi visto pela última vez enquanto brincava com os primos em frente à residência da família.

Desde então, buscas e investigações vêm sendo realizadas para tentar esclarecer o caso. Em abril, a Polícia Civil passou a tratar o desaparecimento como um possível sequestro. A informação foi confirmada pelo delegado responsável pelas investigações após a prisão de dois homens suspeitos de envolvimento no crime. Apesar das diligências já realizadas, o paradeiro da criança continua desconhecido. O caso segue sendo investigado pela Polícia Civil.

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Na publicação deste sábado, a mãe também reforçou o pedido para que a população compartilhe a imagem do filho e acione as autoridades caso tenha qualquer informação que possa ajudar nas investigações. José Artur tem cabelos cacheados loiros, olhos castanhos e pele clara. No dia do desaparecimento, segundo a família, ele estava vestindo apenas uma cueca.

Carta aberta para José Artur Souza Barros

*Meu José Artur,*

Meu bebê de 1 ano e 9 meses. Meu menino de olhos grandes e sorriso doce.

Onde você está, meu filho? Quem está cuidando de você? Quem está te dando colo quando você chora de noite procurando a mamãe?

Sua motoca está parada. Sua roupinha com o tubarão está guardada. A TV continua passando "O Patinho Que Era Verde", mas você não está aqui pra assistir.

A saudade é uma faca que corta todo dia. Mas eu levanto essa faca em forma de oração. *Porque o Deus que deu teu nome, José, como o sonhador da Bíblia, vai realizar o sonho de te ter de volta.* O Deus de Artur, que significa "forte como pedra", está sendo a tua fortaleza agora.

Eu me apego em Isaías 49:25: -"Os filhos do violento serão libertados, porque Eu contenderei com os que contendem contigo, e os teus filhos Eu salvarei."_ *Deus mesmo vai brigar por você, José Artur. E Ele vai vencer.*

Eu profetizo: Anjos estão acampados ao teu redor. Você vai voltar pra casa. Você vai crescer, vai brincar, vai fazer 2 anos, 10 anos, 30 anos com a tua família. O inimigo não vai roubar teu destino.

*Pra quem levou meu filho:* Você está olhando pra foto de um bebê. Um bebê que tem mãe, que tem colo, que tem casa. Tenha temor a Deus. O choro de uma mãe chega no céu. Devolva meu José Artur. Deixe ele na porta de uma igreja, do Conselho Tutelar, de um hospital. Deus vê seu arrependimento e Ele é misericordioso. Mas se endurecer o coração, a justiça dEle virá. Faça o certo.

*Pra você que leu até aqui:* Seja os olhos de Deus. Olhe essa foto. Grave esse rosto. Se vir o José Artur em qualquer lugar, ligue pra polícia. Disque 100. Disque 181. Não custa nada compartilhar. Pra mim, custa o mundo.

José Artur, meu amor, a mamãe não vai desistir. A mamãe te espera com a mesma blusa do tubarão, com a mesma motoca vermelha, com o mesmo amor que só aumenta.

Volta, filho. Deus vai nos honrar.

Com fé que move montanhas, Sua mãe

*JOSÉ ARTUR SOUZA BARROS*

*1 ano e 9 meses*

*Data do desaparecimento:* [26/03/2026]

*Local:* [Ass:Lourival Santana]

*Vestia:* [Ele estava de cueca]

*Características:* Cabelo cacheado loiro, olhos castanhos, pele clara.

Te amo filho"