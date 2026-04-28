Desaparecimento de bebê completa mais de 30 dias sem respostas, em Eldorado do Carajás

Mais de 30 dias após o desaparecimento do bebê José Arthur, de 1 ano e 6 meses, no município de Eldorado do Carajás, sudeste do Pará, a Polícia Civil já ouviu mais de 25 pessoas e analisou os celulares de todos que moravam na casa de onde a criança sumiu. As informações são da TV Liberal.

Segundo a polícia, dois suspeitos, identificados como Roselândio Castro de Almeida e Evandro Firmino da Silva, seguem presos preventivamente. Eles frequentavam a residência onde o menino desapareceu, no dia 26 de março.

O inquérito segue sob sigilo na Seccional de Eldorado do Carajás, sob responsabilidade da Superintendência Regional de Carajás, conforme apuração da TV Liberal. O Ministério Público do Estado do Pará acompanha o caso, e a Polícia Civil reforça que o objetivo é localizar a criança com vida.

A mãe do bebê, Geiciara Souza Gonçalves, relatou à TV Liberal a angústia de não ter notícias do filho. “Saber, né, notícias do meu filho, de alguém ligar pra mim ‘olha, achamos o José Arthur, achamos ele, venham para o encontro dele’. Esse é o meu maior desejo de todos os dias, de acordar com essa boa notícia”, diz a mãe.

Um mês depois, a família segue sem respostas sobre o paradeiro do bebê. Geiciara também cobrou mais informações sobre o andamento das investigações, em entrevista à TV Liberal.

“Tá sendo muito lento. A gente vai na delegacia e não dão respostas de nada pra gente. Nem esclarecimento, nem nada. E a gente fica até sem saber o que é que está acontecendo. A gente precisa de respostas”, desabafa.

Buscas e investigação

De acordo com a TV Liberal, uma megaoperação foi montada ao longo do último mês para tentar localizar a criança. Drones, cães farejadores, mergulhadores e sonar da Marinha foram utilizados nas buscas.

As equipes percorreram um raio de até cinco quilômetros, incluindo áreas de mata, beira de rio e locais indicados por denúncias anônimas, ainda segundo a TV Liberal. Participaram das ações agentes das polícias Civil e Militar, além do Corpo de Bombeiros e da Marinha.

Durante as investigações, os celulares de todos os moradores da casa onde a criança morava foram apreendidos e passaram por perícia. Conforme a TV Liberal, os aparelhos foram devolvidos na última sexta-feira (24), e o resultado das análises deve sair ainda esta semana.

As buscas foram encerradas, mas as investigações continuam, segundo o Ministério Público do Estado do Pará, em informação repassada à TV Liberal.

Até o momento, as autoridades não detalharam quem foi a última pessoa que teve contato com o bebê, se ele estava sozinho, nem as circunstâncias do desaparecimento.

Informações que possam contribuir com as investigações podem ser repassadas de forma anônima pelo Disque-Denúncia, no número 181.