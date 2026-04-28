Suspeito de tentativa de homicídio é preso durante operação da Polícia Civil no Aurá

A Polícia Civil do Estado do Pará cumpriu, na manhã de sexta-feira (24), um mandado de prisão preventiva contra Alessandro Costa de Araújo, investigado por tentativa de homicídio.

A ação foi realizada por equipes da Delegacia de Polícia do Aurá, vinculada à Superintendência da Região Metropolitana de Belém, em um estabelecimento localizado às margens da rodovia BR-316, no município de Ananindeua.

De acordo com a polícia, o mandado foi expedido pela Vara do Tribunal do Júri, após representação feita durante as investigações do inquérito policial. O caso apura uma tentativa de homicídio que teve como vítima Renato Cavalcante Lima.

Após levantamentos indicando a presença do suspeito em um lava jato na área, os policiais realizaram campana no local. Com a confirmação da informação, Alessandro foi abordado e preso pela equipe, composta pelo delegado responsável e investigadores da unidade.

O suspeito foi conduzido à Delegacia do Aurá, onde foram realizados os procedimentos legais, e, em seguida, encaminhado ao sistema penitenciário, sob custódia da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária.