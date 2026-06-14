Fogo destrói casa em Novo Repartimento, no sudoeste do Pará

Uma casa de madeira foi inteiramente destruída pelo fogo, na Vila Tucuruí, em Novo Repartimento, município do sudoeste do Pará, na noite de sábado (13). Moradores fizeram vídeos que circularam pelas redes sociais, mostrando o fogo consumindo a residência com as chamas altas, e o céu escuro, no entanto, não se sabe se o fogo começou na noite de sábado 913) ou já na madrugada do domingo (14). Não houve registro de vítimas.

"Só salvaram essas coisas aqui,o resto queimou tudo dentro da casa, botijão e fogoão”, diz uma voz masculina em um dos vídeos publicados no Instagram com imagens do incêndio. Nas imagens, se vê a casa pegando fogo com altas labaredas, e ao fundo, no quintal, uma geladeira, cadeiras de plástico, uma bicicleta e uma pequena mesa.

O mesmo homem que filma, diz ainda que o acidente foi provocado por um curto circuito na rede elétrica, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. A Vila Tucuruí compõe o conjunto de bairros de Novo Repartimento, como a Vila Marabá, Vila Nova e Novo Horizonte, entre outros.

O município de Novo Repartimento tem forte vocação econômica rural, com base agropecuária e no extrativismo madeireiro. Com um Produto Interno Bruto (PIB) superior a R$ 1,4 bilhão, o município tem a maior parte da população morando na área rural.