Terceira vítima do triplo homicídio é identificada em Parauapebas

José dos Santos Barros, de 36 anos, foi identificado por familiares como a terceira vítima do triplo homicídio registrado no bairro Liberdade II, em Parauapebas. O crime ocorreu na última sexta-feira (12), e José foi morto a tiros juntamente com Izânio Márcio Graciano dos Santos, de 44 anos, e de seu filho, Jhon Erick Gonçalves, de 15 anos. A polícia segue investigando o caso para esclarecer as circunstâncias e a motivação das execuções.

Familiares afirmam que José Barros trabalhava na área de serviços gerais e não tinha envolvimento com facções criminosas. Ele era pai de cinco filhos, e bastante conhecido no bairro. Nas redes sociais locais de Parauapebas, há forte comoção entre dezenas de leitores digitais, que lamentam a morte dele nos comentários dos sites jornalísticos que publicaram a notícia.

O triplo homicídio ocorreu na noite de sexta-feira (12), na Rua Murici, no bairro Liberdade 2, em Parauapebas. Além de José/Théo, também foram assassinados no mesmo ataque a tiros: Izânio Márcio e o filho Erick.

Testemunhas disseram que pai e filho voltavam para casa quando foram surpreendidos pelos disparos de arma de fogo. Eles não tiveram como se defender e morreram, de imediato, em um cena de extrema violência. Familiares deles também asseguraram que pai e filho levavam uma vida honesta.

A Polícia Civil informou ao Grupo Liberal que a motivação, autoria e a dinâmica integral do crime são apuradas pela Delegacia de Homicídios de Parauapebas. "Uma motocicleta foi apreendida, perícias foram solicitadas e testemunhas estão sendo ouvidas para auxiliar nas investigações", informou a PC.