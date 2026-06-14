Em Tucuruí, homem é morto a tiros na Feira Municipal neste domingo (14)

De acordo com a Polícia Militar, o homem identificado como Gleidson Sanches, de 29 anos, mais conhecido pelo apelido de "Cabeça" foi assassinado a tiros no fim da manhã deste domingo (14), na movimentada área da Feira Municipal, no município de Tucuruí, no sudeste do Pará. Ninguém foi preso até então.

Chamados por populares, agentes da PM e da Polícia Civil atenderam a ocorrência. A PC iniciou as investigações na área da feira, ouviu quem estava próximo do local do crime e deve abrir inquérito policial. Acionado, o Instituto Médico Legal (IML) fez a remoção do corpo já no início da tarde deste domingo.

As primeiras informações apontam que Gleidson Sanches teria se envolvido em uma discussão pouco antes do crime. No momento do crime, ele estava saindo do banheiro da feira, quando sofreu os disparos de arma de fogo, principalmente, na região da cabeça. Houve gritaria e correria nesse setor da feira, e logo a notícia do homicídio se espalhou em Tucuruí. No entanto, o autor dos disparos fugiu e não foi identificado.