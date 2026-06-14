Corpo de criança, vítima de colisão entre rabetas, é encontrado em Portel, no Marajó

Moradores de Portel, na Ilha do Marajó, encontraram o corpo da criança, que estava desaparecida, desde o sábado (13), após o acidente entre duas embarcações do tipo rabeta no Rio Acangatá, zona rural do mu nicípio de Portel. O corpo foi localizado na manhã deste domingo (14). Também, vítimas do acidente, dois homens seguem desaparecidos.

Logo após o ocorrido, familiares e moradores e equipes de apoio iniciaram as buscas. O trabalho entrou pela noite de sábado e pela madrugada deste domingo. Tanto a criança quanto os dois homens estavam em uma das embarcações que colidiu. Inclusive, os voluntários seguem com as buscas na tentativa de encontrar as duas outras vítimas.

Os órgãos da segurança pública, inclusive os da área náutica, devem investigar as circunstâncias do acidente. Nas redes sociais, há vídeos circulando com imagens do trabalho de procura feito por moradores em pequenas rabetas. Em um dos vídeos, é possível ver os danos em uma das embarcações e pertences dos tripulantes.

O Rio Acangatá é um importante curso d'água de Portel. Ele corta a área já reconhecida como um Projeto Estadual de Assentamento Agroextrativista (Peaex), onde vivem centenas de famílias extrativistas locais.