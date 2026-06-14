Carro fica atolado na praia do Atalaia neste domingo (14)

Um carro ficou atolado na praia do Atalaia na manhã deste domingo (14). O incidente foi filmado por banhistas e mostrou várias pessoas em volta tentando desatolar o veículo. A praia do Atalaia é conhecida pelo tráfego de carros e motos nas areias e os atoleiros que ocorrem causados pela areia.

s imagens do veículo atolado hoje rapidamente circularam nas redes sociais, gerando muitos comentários. Não houve registro de feridos. A recomendação é que os condutores redobrem a atenção e evitem trafegar em trechos de areia com pouca firmeza, principalmente durante a mudança da maré, para evitar prejuízos mais graves como a entrada da água nos veículos.

A redação do portal OLIBERAL.COM solicitou informações para o Departamento Estadual de Trânsito do Pará (Detran-PA) sobre a situação e aguarda posicionamento.