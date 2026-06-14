Motorista perde controle de caminhonete e derruba muro de casa em Ipixuna do Pará

O motorista de uma caminhonete Chevrolet S10 perdeu o controle da direção do veículo, derrubou um muro e invadiu a residência localizada no Residencial Cunha, em Ipixuna do Pará, município do nordeste do Pará. O acidente aconteceu ainda na madrugada deste domingo (14).

Pela manhã, o carro seguia na frente da residência, e dezenas de internautas registraram a cena e postaram nas redes sociais. Apesar do forte impacto, e de haver pessoas dentro da residência, ninguém ficou ferido.

A batida foi tão forte que parte do muro caiu na hora. Vizinhos contaram que na esquina da rua, há uma linha de quebra-molas. Especula-se que o condutor perdeu o controle da Chevrolet S10 ao passar em velocidade sobre o quebra-molas e não conseguiu retomar o controle do veículo, de grande porte, até colidir de frente com o muro da casa.

Os órgãos de segurança devem esclarecer as circunstâncias do acidente, até então, não esclarecido oficialmente. Também não foi divulgada a identidade do condutor nem da família residente no imóvel. Ipixuna fica distante cerca 235 km de Belém. De carro, o tempo estimado do percurso da viagem entre as duas cidades é de aproximadamente 3h44min.