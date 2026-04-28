Júri popular absolve mulher acusada de matar guarda municipal em Belém

O julgamento de Suellen Kellen Tavares Vasconcelos, acusada de matar o marido, o guarda municipal Ivanho de Souza, foi realizado nesta terça-feira (28), no Fórum Criminal de Belém, e terminou com a absolvição da ré pelo júri popular.

O crime ocorreu em janeiro de 2024, no bairro do Guamá. De acordo com as investigações, a vítima, de 51 anos, foi baleada durante uma discussão com a companheira e morreu uma semana depois no hospital.

Segundo a apuração, Suellen não integrava a corporação e teria utilizado a arma de fogo do próprio marido durante o episódio. Na ocasião, ela foi presa em flagrante por tentativa de homicídio, mas passou a responder ao processo em liberdade.

Durante o julgamento, iniciado por volta de 8h30, oito testemunhas foram ouvidas. Familiares da vítima acompanharam a sessão.

Em depoimento aos jurados, a acusada afirmou que vivia um relacionamento abusivo e que possuía três medidas protetivas contra o companheiro. A defesa sustentou a tese de legítima defesa e apresentou registros, vídeos e laudos que, segundo os advogados, indicavam agressões anteriores e lesões no corpo da ré. Ainda conforme a defesa, houve uma disputa pela arma antes dos disparos.

Por outro lado, a acusação pediu a condenação, argumentando que não havia provas suficientes para sustentar a versão de legítima defesa. A assistência de acusação também afirmou que testemunhos indicavam que o local do crime não apresentava sinais de luta corporal.

Após a análise dos jurados, o Conselho de Sentença decidiu pela absolvição de Suellen Kellen Tavares Vasconcelos.