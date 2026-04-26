Eldorado dos Carajás: sumiço de bebê completa 1 mês e mãe cobra respostas: 'tentando ser forte'

O desaparecimento de José Arthur Sousa Barros, de 1 ano e 7 meses, completou um mês neste domingo (26/4). Ele havia sido visto pela última vez enquanto brincava com os primos em frente à casa da família, na Vila Peruana, no Assentamento Lourival Santana, em Eldorado dos Carajás, no sudeste do Pará. Até agora, o sumiço dele continua um mistério.

No Instagram, Geycy Souza, mãe de José, disse que o coração “está mais angustiado” pela falta de respostas sobre o que aconteceu com o bebê. “(...) Já não estou aguentando tanta dor e sofrimento, porque já é 1 mês sem saber por onde anda meu filho. Meu Deus, estou tentando ser forte, mas a minha vontade é de chorar e gritar para o mundo a saudade que está fazendo o meu filho. Ele é só um bebê, ele precisa de mim, precisa dos meus cuidados, ele precisa dos irmãos dele. Deus, traga de volta o meu pequeno José Artur”, disse a genitora.

No dia 10 deste mês, a Polícia Civil prendeu dois homens suspeitos de envolvimento no desaparecimento de José. Segundo as autoridades, eles são pessoas conhecidas da família da criança e um deles estava na casa no dia do desaparecimento.

A partir do levantamento de imagens de câmera de segurança, levantamento de veículos que circulavam pela região no horário em que o bebê desapareceu e depoimentos de familiares e vizinhos, as investigações da PC apontaram que a dupla teve mudanças no comportamento e postura com a família da vítima após o sumiço do bebê, que ocorreu no dia 26 de março.

Desde então, as autoridades não divulgaram novidades do caso. A Redação Integrada de O Liberal solicitou um posicionamento da Polícia Civil sobre o ocorrido e aguarda retorno.