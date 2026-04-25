“Só deu tempo dela dizer ‘obrigada, mãe’”, relata mãe de adolescente morta em atropelamento em Belém

A adolescente Clara Yasmin Sousa, de 14 anos, morreu após um atropelamento em Belém, na última sexta-feira (24). Em entrevista ao Grupo Liberal, a mãe da jovem, Rosilene Souza, relembrou os últimos momentos com a filha após o acidente e fala sobre o contato com a condutora do veículo envolvido no acidente.

Rosilene contou que recebeu a notícia enquanto estava no trabalho, após a escola entrar em contato com familiares. Ao chegar ao local, ainda conseguiu ver a filha com vida. “Só deu tempo dela me olhar e dizer: ‘Obrigada, mãe, por tudo’”, relatou.

Segundo a mãe, a família não teve contato com a motorista envolvida no acidente. Ela afirmou que a condutora se apresentou às autoridades, mas destacou que, independentemente das circunstâncias, a dor da perda é irreparável. “Eu sei que foi uma fatalidade, mas nada vai trazer minha filha de volta”, disse.

Filha única, Clara era descrita pela mãe como uma adolescente tranquila, dedicada e muito querida por todos ao seu redor. “Ela sempre foi uma menina doce, muito amada pela família. Era tudo para mim”, afirmou.

A jovem tinha planos para o futuro e sonhava em se tornar médica veterinária. Também estava prestes a concluir um curso de inglês, no qual vinha se destacando. “Ela dizia que queria se formar, trabalhar e me dar orgulho. Tinha muitos sonhos”, contou a mãe.

Rosilene também destacou o envolvimento da filha com atividades escolares. Segundo ela, Clara gostava de participar de apresentações e eventos, sendo frequentemente elogiada por professores e coordenação. “Ela gostava de teatro, de se apresentar. Era muito dedicada em tudo o que fazia”, disse.

O corpo de Clara foi velado na manhã deste sábado (25), na capela da Paróquia de São Sebastião, reunindo familiares e amigos.