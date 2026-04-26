Jovem de 19 anos é executado em posto de combustível em Parauapebas

Um jovem de 19 anos, identificado como Wildsom da S. Amaral, com 19 anos de idade, foi assassinado a tiros na madrugada de sábado (25) em um posto de combustíveis em frente a um supermercado no bairro Beira Rio, no município de Parauapebas, no sudeste do Estado do Pará. O crime foi registrado por uma câmera de segurança.

No vídeo, é possível ver Wildsom atravessando a pé o pátio do estabelecimento comercial. Nisso, o jovem é abordado por um homem, usando um capacete e com uma arma de fogo em uma das mãos.

Esse homem aproxima-se de Wildsom e, na sequência, o rapaz deita de barriga no chão. Em seguida, o jovem é alvejado. Concretizado o crime, o atirador sai correndo em direção a uma motocicleta. Sobe às pressas no veículo e consegue se evadir do local da ocorrência. Ele mesmo pilota a moto.

No momento dos disparos contra a vítima, outras pessoas que se encontravam no posto de combustíveis se assustaram e deixaram correndo o local. Agentes de segurança foram acionados e compareceram ao posto de combustíveis.

Uma guarnição da Ronda Ostensiva Municipal (ROMU) da Guarda Municipal de Parauapebas chegou por primeiro à cena do crime. "Nós nos deslocamos imediatamente até o local e encontramos o indivíduo já caído ao solo, sem sinais vitais", relatou o guarda Johnny Silva.

No local, foram encontradas quatro cápsulas de munição. Pelo que foi apurado pelos agentes de segurança até o momento, Wildsom foi morto por volta de 1h15 da madrugada de sábado (25), e ainda não são conhecidos os motivos para o homicídio.

A Reportagem do Grupo Liberal levanta mais informações sobre essa ocorrência.