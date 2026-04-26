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Polícia

Homem morre após afogamento na Praia Grande, em Outeiro

Vítima foi retirada da água sem vida e apresentava ferimento na cabeça; circunstâncias do caso ainda serão investigadas

Jéssica Nascimento
fonte

Praia de Outeiro em Belém. (Cláudio Pinheiro | O Liberal)

Um homem morreu após um afogamento ocorrido neste domingo (26/04), na Praia Grande, situada no distrito de Outeiro, em Belém.

Segundo informações de pessoas que estavam no local, a vítima foi retirada da água já sem sinais de vida. Testemunhas também relataram que o homem apresentava um ferimento na cabeça, porém ainda não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do ocorrido.

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A identidade da vítima ainda não foi divulgada. As autoridades competentes deverão investigar se o ferimento aconteceu antes ou durante o afogamento.

 

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