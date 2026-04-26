Homem morre após afogamento na Praia Grande, em Outeiro
Vítima foi retirada da água sem vida e apresentava ferimento na cabeça; circunstâncias do caso ainda serão investigadas
Um homem morreu após um afogamento ocorrido neste domingo (26/04), na Praia Grande, situada no distrito de Outeiro, em Belém.
Segundo informações de pessoas que estavam no local, a vítima foi retirada da água já sem sinais de vida. Testemunhas também relataram que o homem apresentava um ferimento na cabeça, porém ainda não há confirmação oficial sobre as circunstâncias do ocorrido.
VEJA MAIS
A identidade da vítima ainda não foi divulgada. As autoridades competentes deverão investigar se o ferimento aconteceu antes ou durante o afogamento.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA