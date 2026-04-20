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Polícia

Idoso morre após naufrágio de embarcação em Outeiro, distrito de Belém

O caso foi registrado na Praia do Fama

O Liberal
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Idoso morre após naufrágio de embarcação em Outeiro, distrito de Belém. (Foto: Redes Sociais)

Um homem identificado como José Moraes Ribeiro, de 67 anos, foi encontrado morto no domingo (19), após desaparecer durante o naufrágio de uma embarcação na Praia do Fama, em Outeiro, distrito de Belém. O corpo foi localizado no Furo do Rio Maguari, nas proximidades do porto de uma empresa no bairro do Maracacuera.

De acordo com as informações iniciais, o acidente ocorreu no sábado (18), quando José estava em uma embarcação acompanhado de outras duas pessoas. O naufrágio teria sido provocado pelas condições da maré, surpreendendo os ocupantes da canoa. As outras duas pessoas conseguiram se salvar, enquanto o idoso foi arrastado pela correnteza e desapareceu.

Desde o momento do acidente, familiares e conhecidos iniciaram uma mobilização em busca de informações sobre o paradeiro de José Moraes, além de pedir apoio da população para auxiliar nas buscas. Até então, haviam surgido informações de que a vítima teria sido encontrada e estava em um hospital de Mosqueiro, no entanto, a notícia foi descartada após a família constatar que se tratava de outro idoso.

O corpo de José foi encontrado no dia seguinte, encerrando as buscas. O Corpo de Bombeiros Militar (CBM) confirmou que realizou buscas na área próxima ao local do naufrágio. "O corpo foi localizado por moradores no furo do Maguari. A vítima foi retirada da água e encaminhada aos órgãos competentes para os procedimentos legais", declarou o CBM.

Por meio das redes sociais, familiares lamentaram a morte e agradeceram o apoio recebido durante as buscas, incluindo as orações e a colaboração de pessoas que contribuíram com informações. Em nota, a Polícia Civil informou que o caso foi registrado como morte acidental na Seccional de Icoaraci. 

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