Ex-vereador de Santa Bárbara Dênio Bráulio é assassinado em área rural do município

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará (PA), Dênio Bráulio, de 59 anos, foi assassinado em sua casa localizada em uma área da rural do município com disparos de arma de fogo, na noite do último sábado (25). A Polícia Civil investiga as circunstâncias e autoria do caso pela Divisão de Homicídios (DH).

De acordo relatos de moradores, o corpo de Denis foi localizado com marcas de disparos de arma de fogo em uma região de mata, próximo de sua residência. A vítima estava em casa sozinha. Dois homens teriam chegado em uma moto chamado pela vítima e efetuado cinco disparos. Quatro tiros acertaram em Dênis, um disparo atingiu o rosto. A vítima morreu no local. A ação criminosa teria durado poucos segundos. O ex-vereador não tinha problemas com ninguém na localidade.

O caso repercutiu nas redes sociais, com vídeos e imagens circulando. A Polícia Científica do Estado do Pará (PCIPA) esteve no local para realizar a perícia de local de crime. A Polícia Civil investiga o caso para apurar as circunstâncias da morte, identificar os responsáveis e estabelecer uma linha de investigação sobre os motivos que levaram ao homicídio do ex-parlamentar. Até o momento, não houve divulgação oficial de prisões ou suspeitos.

A Câmara Municipal de Santa Bárbara do Pará publicou uma nota oficial de pesar pela morte de Dênio Bráulio, ressaltando o impacto do ocorrido para a comunidade local e destacando sua trajetória como político e líder dentro do município.

"Homem público dedicado, Dênio Bráulio deixou sua marca na história do nosso município, atuando com compromisso, seriedade e amor por Santa Bárbara do Pará. Seu trabalho, sua honestidade e sua preocupação com o bem comum serão sempre lembrados por esta Casa Legislativa e por toda a população", lamentaram.

De acordo com a Polícia Civil, testemunhas foram ouvidas e perícias solicitadas para auxiliar nas investigações.em circunstâncias que estão sendo investigadas pelas autoridades.