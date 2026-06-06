polícia prende suspeito durante operação para combater organização criminosa no pará

Em um trabalho conjunto, policiais civis e militares prenderam, em Dom Eliseu, no sudeste do Pará, um homem suspeito de envolvimento em organização criminosa. A ação ocorreu durante a operação “Dominó”, realizada com o objetivo de desarticular organizações criminosas atuantes no município, envolvidas nos crimes de tráfico de drogas, comércio ilegal de armas de fogo, roubos, homicídios e demais delitos correlatos.

A prisão ocorreu na sexta-feira (5). Durante as diligências, os agentes de segurança obtiveram informações de que indivíduos ligados à atividade criminosa estariam planejando atentados no município de Dom Eliseu. Uma equipe da Polícia Civil passou a monitorar um endereço onde um dos suspeitos estaria, enquanto a Polícia Militar intensificou o monitoramento ostensivo no município.

Segundo o superintendente Cristiano Nascimento, titular da Superintendência Regional da Zona Guajarina, a equipe da PCPA visualizou um homem apontado como integrante da organização criminosa, exercendo a função de olheiro. Ao perceber a aproximação policial, o suspeito empreendeu fuga, não sendo localizado. “Durante as buscas realizadas no imóvel, foram encontrados cinco volumes de substância análoga à maconha, que totalizaram aproximadamente 248g e R$ 360 em espécie, além de uma pistola calibre 9mm com numeração suprimida, dois carregadores desse mesmo calibre e munições calibre 38”, disse o delegado.

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A equipe policial também apreendeu cinco aparelhos celulares, balanças de precisão, dichavadores (que servem para triturar e moer ervas secas ou tabaco), power bank, spray de tinta e um rolo de plástico filme utilizado para embalagem de entorpecentes.

O delegado Marconi Marques, da Delegacia de Dom Eliseu, também explicou que, graças ao trabalho integrado das forças policiais, outro suspeito foi autuado em flagrante. “Durante a abordagem de dois indivíduos em uma motocicleta, que realizaram manobra evasiva ao perceber a presença da Polícia Militar, foi localizado em posse de um dos homens uma pistola com numeração suprimida, contendo uma munição na câmara, um carregador municiado com 16 munições intactas e outro carregador contendo 12”, explicou.

A PM apreendeu também 18 invólucros de substância análoga à cocaína, pesando aproximadamente 13g, e 53 invólucros de substância análoga à maconha, pesando aproximadamente 100 gramas, junto da quantia de R$360 em espécie e um aparelho celular. O suspeito foi autuado em flagrante e permanece à disposição da Justiça. O material apreendido foi apresentado na Delegacia de Dom Eliseu para os procedimentos legais cabíveis. “Diligências seguem em andamento para localizar os demais suspeitos de envolvimento com organizações criminosas e coibir demais ilícitos na região”, afirmou o delegado Marconi Marques.