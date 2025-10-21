Capa Jornal Amazônia
Homem é preso após comercializar carne imprópria ao consumo humano em Dom Eliseu

A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que apreendeu aproximadamente 480 quilos de carne de origem clandestina

O Liberal
fonte

Homem é preso após comercializar carne imprópria ao consumo humano em Dom Eliseu. (Reprodução)

Um homem foi preso em flagrante nesta segunda-feira (20) em Dom Eliseu, no sudeste do Pará, por comercializar carne bovina em condições impróprias para o consumo humano. A prisão foi realizada pela Polícia Civil, que apreendeu aproximadamente 480 quilos de carne de origem clandestina, transportada de forma irregular.

De acordo com a PC, a ação ocorreu após denúncias anônimas informarem que uma caminhonete estaria realizando entregas de carne proveniente de abate ilegal a estabelecimentos comerciais do município. Durante patrulhamento na área central da cidade, os agentes localizaram o veículo com as mesmas características descritas nas denúncias.

O motorista foi abordado quando estacionava próximo a um supermercado e admitiu estar transportando carne bovina na carroceria da caminhonete. Durante a averiguação, os policiais constataram que a carga estava acondicionada de forma inadequada e em condições precárias de higiene.

A Vigilância Sanitária foi acionada e confirmou que o​ produto não possuía certificação sanitária e era proveniente de abate clandestino. Segundo o coordenador do órgão, a carga equivale a uma carcaça bovina inteira.

Todo o material foi apreendido e permanecerá sob responsabilidade da Vigilância Sanitária, que fará a destinação conforme a legislação vigente. O suspeito foi conduzido à delegacia para os procedimentos legais e permanecerá à disposição da Justiça.

carne apreendida

carne imprópria para o consumo

dom eliseu no pará

homem preso no pará

sudeste paraense
