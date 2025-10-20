Professor é agredido por pai de aluna por causa de celular; entenda

Um professor de matemática da rede pública do Distrito Federal foi agredido dentro da sala de aula, na manhã desta segunda-feira (20), no Centro Educacional 4 (CED), localizado no Guará. A agressão teria sido motivada por um pedido do docente para que uma aluna guardasse o celular durante a explicação.

Imagens divulgadas na internet, mostram o pai da estudante segurando o professor pela gola e desferindo diversos socos. Outros alunos tentam intervir para conter a violência.

Em um ato inesperado, a própria filha do agressor imobiliza o pai com um mata-leão e o derruba no chão, interrompendo o ataque. Na sequência, estudantes e outro professor ajudam a conter o homem. A jovem, visivelmente abalada, aparece chorando e perguntando ao pai por que ele agrediu o educador.

A Polícia Militar foi acionada e, ao chegar ao local, encontrou a situação controlada, com os envolvidos separados. O professor relatou ter recebido socos e chutes.

Segundo o agressor, ele foi até a escola após receber uma mensagem da filha, que alegava ter sido ofendida verbalmente pelo professor.

Todos foram levados à 1ª Delegacia de Polícia, na Asa Sul, onde o caso foi registrado como desacato, injúria e lesão corporal.

Secretaria de Educação se manifesta

A Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF), por meio da Coordenação Regional de Ensino do Guará, confirmou o ocorrido e informou que a equipe gestora da escola acionou a Polícia Militar imediatamente após a confusão.

O órgão afirmou que o caso será encaminhado à Corregedoria da SEEDF para investigação e adoção das medidas cabíveis. Além disso, o Batalhão Escolar foi acionado para reforçar a segurança na entrada e saída dos estudantes nos próximos dias.

"A Secretaria reforça que repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e mantém o compromisso de dialogar com a comunidade, priorizando sempre a promoção da cultura de paz", destaca a nota.