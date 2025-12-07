Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
logo jornal amazonia
O Liberal chevron right Polícia chevron right

Polícia

Homem é encontrado sem cabeça na zona rural de Uruará

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado sem a cabeça

O Liberal
fonte

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil do Pará e aguarda resposta. (Reprodução)

O corpo de Gilson Roseno da Silva, morador do município de Uruará, no sudoeste do Pará, foi localizado na tarde desta sexta-feira (5) na zona rural da cidade. De acordo com informações do Correio de Carajás, a Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o caso, que apresenta sinais de violência.

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado sem a cabeça. O local do achado é o Travessão 135 Norte, uma vicinal situada a aproximadamente 20 quilômetros de distância da Rodovia Transamazônica (BR-230).

De acordo com o registro, Gilson Roseno da Silva havia sido visto pela última vez com vida há dois dias, em um bar localizado na mesma vicinal onde o cadáver foi descoberto.

Após a confirmação da identidade, a Polícia Civil solicitou a atuação da Polícia Científica do Pará para realizar a perícia detalhada no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a remoção do corpo, que será encaminhado à unidade de Altamira. O objetivo é realizar os procedimentos necessários para identificar a causa da morte e auxiliar na elucidação do crime.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil do Pará e aguarda resposta. 

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

polícia

Polícia
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

RELACIONADAS EM POLÍCIA

violência

Três vítimas em menos de 24h em SP: duas mulheres são mortas pelos maridos e outra é agredida

Os casos refletem a espiral da violência contra a mulher e da brutalidade dos crimes

07.12.25 20h43

INVESTIGAÇÃO

Engenheiro contaminado por metanol em Belém deve ser ouvido pela PC nos próximos dias

O caso da bebida contaminada com a substância gerou grande repercussão nas redes sociais

07.12.25 17h43

POLÍCIA

Homem é encontrado sem cabeça na zona rural de Uruará

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado sem a cabeça

07.12.25 17h37

POLÍCIA 

Motorista desaparecido durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena é encontrado e sepultado

O caso é investigado pela Divisão de Homicídios e pela Delegacia de Desaparecidos, que devem ouvir nos próximos dias os integrantes da tripulação que atuavam na balsa

07.12.25 16h13

MAIS LIDAS EM POLÍCIA

POLÍCIA

Caminhoneiro é morto a tiros em posto de combustíveis na BR-316; suspeito é preso após fuga

A Polícia Civil investiga as circunstâncias do crime, que, segundo a PM, tem indícios de motivação passional

04.12.25 19h36

INVESTIGAÇÃO

‘Crime bárbaro’, diz família de Ruthetty ao relatar que cantora foi sufocada e sofreu violência

Ícone do tecnobrega, Ruthetty foi encontrada morta dentro da própria casa no bairro da Marambaia, em Belém.

04.12.25 16h30

FEMINICIDIO

Militar da guarda presidencial de Lula mata e incendeia corpo de cabo do Exército

O soldado do Exército Brasileiro confessou ter matado a cabo Maria de Lourdes Freire Matos, 25 anos, na sexta-feira (5/12)

06.12.25 16h06

MISTÉRIO

Homem desaparece durante travessia de balsa entre Belém e Barcarena; Polícia Civil investiga o caso

A Delegacia de Desaparecidos da Polícia Civil instaurou um inquérito para investigar o sumiço

05.12.25 22h04

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda