Homem é encontrado sem cabeça na zona rural de Uruará

O corpo de Gilson Roseno da Silva, morador do município de Uruará, no sudoeste do Pará, foi localizado na tarde desta sexta-feira (5) na zona rural da cidade. De acordo com informações do Correio de Carajás, a Polícia Civil já instaurou um inquérito para investigar o caso, que apresenta sinais de violência.

O corpo da vítima estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado sem a cabeça. O local do achado é o Travessão 135 Norte, uma vicinal situada a aproximadamente 20 quilômetros de distância da Rodovia Transamazônica (BR-230).

De acordo com o registro, Gilson Roseno da Silva havia sido visto pela última vez com vida há dois dias, em um bar localizado na mesma vicinal onde o cadáver foi descoberto.

Após a confirmação da identidade, a Polícia Civil solicitou a atuação da Polícia Científica do Pará para realizar a perícia detalhada no local. O Instituto Médico Legal (IML) também foi acionado para fazer a remoção do corpo, que será encaminhado à unidade de Altamira. O objetivo é realizar os procedimentos necessários para identificar a causa da morte e auxiliar na elucidação do crime.

A reportagem solicitou mais informações à Polícia Civil do Pará e aguarda resposta.